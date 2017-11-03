الأبيض يحقق فوزه الأول في "شاطئية القارات"

حقق منتخبنا الوطني (الأبيض) فوزه الأول في بطولة هواوي كأس القارات لكرة القدم الشاطئية بعدما تغلب على منتخب الباراغواي 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لتحديد المراكز من 5 إلى 8.

وجاء الشوط الأول الذي حسمه التعادل السلبي قليل الفرص و شهد أداء متوسطا من المنتخبين قبل ان يدخل الأبيض الشوط الثاني بشكل أقوى وينجح في تسجيل هدفين عن طريق هيثم الكعبي وهاشم المنتصر.

ومع بداية الشوط الثالث قلل أمادو كالابيرو الفارق لمنتخب الباراغواي لكن الأبيض تمكن من تعزيز أسبقيته بهدفين بواسطة هيثم الكعبي واحمد بشر وانهاء المباراة لصالحه ليراهن على المركز الخامس اليوم ضد منتخب مصر الذي فاز في المباراة الأولى على نظيره المكسيكي 6-.5

وكان منتخبنا الوطني تلقى 3 هزائم متتالية في الدور الأول على يد البرتغال 6-4 ثم 4-3 من مصر قبل أن يخسر بنتيجة عريضة أمام البرازيل 15-4.