لجنة الاستئناف توقف قرار "الانضباط" بايقاف ليما وكايو

التاريخ:
طباعة Email

 قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة وقف قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعبي الوصل ليما وكايو  لجلسة الاحد بعد المقبل للنظر في شكوى الوصل باستمرار إيقاف اللاعبين من عدمه.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon