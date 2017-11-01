لجنة الاستئناف توقف قرار "الانضباط" بايقاف ليما وكايو

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة وقف قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعبي الوصل ليما وكايو لجلسة الاحد بعد المقبل للنظر في شكوى الوصل باستمرار إيقاف اللاعبين من عدمه.
قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة وقف قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعبي الوصل ليما وكايو لجلسة الاحد بعد المقبل للنظر في شكوى الوصل باستمرار إيقاف اللاعبين من عدمه.
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس "هيئة الإمارات لسباق الخيل"،
بعد القرار السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" بمشاركة أبناء
قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة وقف قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعبي الوصل ليما وكايو لجلسة الاحد بعد المقبل للنظر في شكوى الوصل باستمرار إيقاف اللاعبين من عدمه.
يستضيف توتنهام الإنجليزي، حامل اللقب ريال مدريد الإسباني في أبرز مباريات اليوم ضمن الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري
نقل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان إشادة وإعجاب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى
تنطلق في العاشرة من صباح اليوم، ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة، للإبداع الرياضي التي تنظمها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم
شدد التونسي نور الدين العبيدي، المدرب الجديد لفريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أنه لن يهدم ما بناه سلفه التشيكي
اتفقت آراء الخبراء والفنيين على ضياع عنصري الإثارة والتشويق في دوري الخليج العربي هذا الموسم، نتيجة القرار الذي سبق انطلاقة
أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، أهمية وصعوبة لقاء الشباب بدوري المحترفين السعودي، في التاسعة إلا
تمنى الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، أن تكتمل متعة ديربي بر دبي، في اللقاء الذي
يكثف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اتصالاته لإيجاد بديل لمباراة الأبيض الودية مع الفراعنة، والتي كان
أكد عبد الرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية أن العميد يستهدف تحقيق رقم قياسي جديد في عدد