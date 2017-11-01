لجنة الاستئناف توقف قرار "الانضباط" بايقاف ليما وكايو

دخل إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب أوروغواي، في صدام جديد مع نجم برشلونة الإسباني، ليضيفه إلى قائمة الأعداء، بعد فترة قصيرة من أزمته مع زميله في الفريق الفرنسي، البرازيلي نيمار.