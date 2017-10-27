منصور بن محمد يزور كرنفال التحدي بـ"كايت بيتش"

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كرنفال تحدي دبي للياقة المقام بمنطقة كايت بيتش في الجميرا.
وتفقد سموه مواقع الألعاب، كما شارك في مسابقة شد الحبل تفاعلا مع المشاركين، بحضور هلال بن سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، و سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر آل رحمة مساعد أمين عام المجلس.
منصور بن محمد بن راشد يشارك في #تحدي_دبي_للياقة بكايت بيتش#البيان_جاهزة_للتحدي#Dubai30x30@DXBFitChallenge pic.twitter.com/WcrsP9Mn14— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 27, 2017
منصور بن محمد بن راشد خلال مشاركته في #تحدي_دبي_للياقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 27, 2017
بكايت بيتش#تحدي_دبي_للياقة #البيان_جاهزة_للتحدي#Dubai30x30@DXBFitChallenge pic.twitter.com/soVQNCi2B2