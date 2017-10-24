غرفة دبي تدعم مبادرة "تحدي دبي للياقة"

زينت غرفة تجارة وصناعة دبي مبناها الرئيسي في ديرة بشعار ضخم لمبادرة "تحدي دبي للياقة" ابتداءً من يوم انطلاق المبادرة في 20 أكتوبر، إيذاناً بانطلاق سلسلة من النشاطات والفعاليات الهادفة لتحفيز موظفيها وعملائها على المشاركة في التحدي.

وتهدف هذه المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي بجعل دبي إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً. حيث تؤمن الغرفة بأهمية أهداف تحدي دبي للياقة لكونها تعزز من سمعة دبي وبيئة أعمالها كوجهة محفزة وداعمة للرياضة والصحة.

وقد بدأت الغرفة نشاطاً رياضياً يومياً يبدأ في الساعة الثامنة صباحاً على ضفاف الخور يشارك فيه جميع مدراء وموظفي وعملاء الغرفة، في حين أطلقت الغرفة مسابقات رياضية تشمل كرة القدم وكرة الطائرة والسلة وغيرها من النشاطات التحفيزية لموظفيها.