العين بطلا لكأس نائب رئيس الدولة للطائرة وبني ياس يطالب بإعادة المباراة"

حقق العين لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بعد فوزه على بني ياس 3-1 في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس بصالة نادي شباب الاهلي دبي، وقام يوسف المُلا رئيس اتحاد الكرة الطائرة بتتويج ابطال العين بالكأس والميداليات الذهبية وبني ياس صاحب بالمركز الثاني والميداليات الفضية، وتقدم العين في الشوط الاول 25-23 ثم عادل بني ياس في الثاني 25-22 وعاد العين وفاز في الشوطين الثالث والرابع 25-21 و25-22.

ادار المباراة طاقم تحكيم مكون من حامد الروسي حكم اول ومحمد الشامسي حكم ثان وإبراهيم دادي مسجلا.

كما حقق عجمان المركز الثالث ونال الميداليات البرونزية بعد فوزه على النصر 3-2 في المباراة الاولى للمربع الذهبي.

بني ياس يحتج

احتجت ادارة فريق الكرة الطائرة بنادي بني ياس على تحكيم المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي انتهت بفوز العين 3-1، ورفضت ادارة الفريق التوقيع على نتيجة المباراة بحجة وجود خطأ فني بعد أن رفض التحكيم استبدال لاعب مصاب في الفريق بلاعب آخر، حيث تمسك الحكم الدولي حامد الروسي بأن يكون البديل من غير اللاعبين الذين استنفدوا فرص الدخول للملعب مرة أخرى، وأكد اداريو فريق بني ياس ان النادي سوف يرسل احتجاجه رسميا لاتحاد الكرة الطائرة خلال الساعات المقبلة يطالب فيه بإعادة المباراة.