تابعوا البيان في تغطية مباشرة لتحدي دبي للياقة

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تقدم البيان لقرائها تغطية مباشرة لتحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

 

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