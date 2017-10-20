تابعوا البيان في تغطية مباشرة لتحدي دبي للياقة

تقدم البيان لقرائها تغطية مباشرة لتحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
من فعاليات #تحدي_دبي_للياقة #البيان_جاهزة_للتحدي #Dubai30X30@HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30 pic.twitter.com/BCa4n3sE1s— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧
عصام كاظم المدير التنفيذي لدائرة السياحة يدعوكم للمشاركة في فعاليات #تحدي_دبي_للياقة #البيان_جاهزة_للتحدي #Dubai30X30@HamdanMohammed pic.twitter.com/seQ2ZxIUqh— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 20, 2017
جانب من فعاليات #تحدي_دبي_للياقة@HamdanMohammed@DXBFitChallenge#البيان_جاهزة_للتحدي#Dubai30X30#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/I5rYv3zeU2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧