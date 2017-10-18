حمدان بن محمد في رسالة نصية للجمهور:"أتحداكم تشاركوني في تحدي دبي للياقة"

فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي الجمهور اليوم بارسال رسالة نصية على هواتفهم ليشاركوه تحدي دبي للياقة.

وقال سموه في الرسالة النصية : "أتحداكم تشاركوني في تحدي دبي للياقة".

وتنطلق مبادرة «تحدّي دبي للّياقة» في حديقة الصفا بدبي خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك بعد غد الجمعة، وتشهد الفعالية حضور مشاهير الرياضة على مدى يومين من النشاطات الممتعة، والرياضات الفردية والجماعية، والعروض الرياضية على المسرح، ومجموعة من الفعاليات التي تحفّز الجميع على الاستمتاع بأوقاتهم ضمن بيئة رياضية مليئة بالنشاط والحيوية.