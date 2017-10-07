زوارق أبوظبي تتطلع إلى «الزمن الأسرع والأفضل»

تنطلق اليوم منافسات وتحدي سباق أفضل زمن، وتصفيات السرعة في منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، التي تقام في مدينة ريبادورو البرتغالية، بالمشاركة القوية والحضور المتميز لفريق أبوظبي بزوارقه 35 و36 في المنافسة العالمية. و

يتطلع فريق أبوظبي اليوم إلى محاولة الوصول إلى الزمن الأسرع والأفضل، وخاصة أنه يتصدر الترتيب العام للبطولة عن طريق زورق 35، بقيادة البطل راشد القمزي الذي يتربع على عرش الصدارة للمرة الأولى في تاريخ مشاركة الفريق في هذه البطولة، ويمتلك القمزي فرصة ذهبية للفوز بلقب الموسم والبطولة خلال الموسم الحالي.

وبناء على النتيجة التي ينهي بها سباق الجولة الختامية هنا في ريبادورو، ويعلم المتسابق الشاب أن إحرازه غداً لأي مركز من الأول وحتى الرابع سيضمن له الفوز بلقب البطولة لموسم 2018 ومن دون انتظار نتائج غيره، حيث إن رصيده في الصدارة حالياً هو 32 نقطة، ويأتي خلفه السويدي بيري لوندن برصيد 20 نقطة، بينما يحل في المركز الثالث المتسابق الفرنسي نيلسون مورين برصيد 16 نقطة، ورابعاً السويدي جوناس أوستبريج برصيد 15 نقطة.

وتأتي الأحداث من خلال اليوم وتفاصيله المتعددة والتي ستبدأ التجارب الحرة في الصباح الباكر، ولاحقاً تنطلق منافسات أفضل زمن وتحدي السرعة ليبدأ في تمام الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت البرتغال وتصفيات السرعة المعتادة التي تبدأ بمشاركة كل الزوارق في أول تصفية، ليتأهل الفائزون إلى التصفية التالية، ثم ستة زوارق للتصفية الأخيرة والتي ينطلق من خلالها كل زورق على حدة من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل.