منتخبنا يتأهل للدور الثاني في عربية الرجبي

تأهل منتخبنا للرجبي إلى الدور الثاني للبطولة العربية الثالثة، المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن تفوق على المنتخب العراقي بنتيجة 24 دون مقابل، وخسارته من الأردن في مباراة الافتتاح الرسمية بنتيجة 5 مقابل 20، وسوف تحدد نتيجة قرعة الفرق المتأهلة، مباريات الدور الثاني والتصفيات النهائية، التي ستقام اليوم على ملعب جامعة البتراء. وشهدت البطولة العربية الثالثة افتتاحا مبسطا ظهر يوم أمس، بحضور قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، وديفيد مارتنون ممثل راعي البطولة نائب رئيس الاتحاد الأردني للرجبي.

وفيصل أحمد القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن، ومحمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي وعدد من رؤساء الوفود المشاركة، وبعد استعراض طابور الفرق المشاركة ألقى قيس الظالعي كلمة وجه فيها الشكر إلى الاتحاد الأردني على الاستضافة المتميزة والجهود المبذولة للارتقاء باللعبة، متمنيا للمنتخبات المشاركة التوفيق، ثم ألقى ديفيد ماتنون كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة، متمنيا التوفيق للجميع والازدهار للعبة.

الأصغر سناً

ويعتبر منتخبنا للرجبي أصغر المشاركين سناً في البطولة، حيث يضم عدداً من اللاعبين صغار السن الذين يشارك معظمهم في البطولات للمرة الأولى، حيث يعيد اتحاد الرجبي بناء المنتخب الوطني بأسس جديدة، وضم عناصر شابة مواطنة موهوبة سيكون لهم مستقبل ولكنهم في حاجة إلى جهد ووقت.

وظهر الفريق بمستوى طيب خلال المباراة الأولى أمام العراق وتفوق بالتراي السريع للثنائي ثاني المهيري ويوسف احمد، وفي المباراة الثانية أمام الأردن حاول الفريق واجتهد وسجل التراي عن طريق سعيد المهيري ولكن الفريق دفع ثمن بعض الأخطاء الفردية، ويقول محمد شاكر مشرف المنتخب إن مستوى البطولة تطور كثيرا وأصبح هناك ندية بين جميع المشاركين، ولكن خبرة لاعبي منتخبنا لم تسعفهم في حسم لقاء الأردن، ونأمل أن يحقق الفريق الفوز خلال مباريات التصفيات.

منافسات قوية

وبدأت المنافسات من التاسعة صباح الأمس وفق جدول البطولة، الذي قسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وكانت البداية بفوز المغرب علي فلسطين بنتيجة كبيرة 52 دون مقابل وكشر المغرب عن أنيابه مبكراً للفرق المشاركة مظهراً قوته ومنافسته القوية على اللقب.

ثم حقق المنتخب المصري فوزاً مستحقاً علي لبنان بنتيجة 26 مقابل 7 وليثبت المنتخب المصري أنه منافس قوي للمغرب على اللقب، وفاز المنتخب الأردني على ليبيا بنتيجة 24 مقابل 19 بعد مباراة مثيرة، ثم عاد المنتخب المغربي وحقق الفوز على لبنان 31 مقابل 14، وسحق المنتخب المصري نظيره الفلسطيني بنتيجة 40 دون مقابل.