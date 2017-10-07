صدارة ثنائية لـ«مبادرة الغولف» في العقبة

تقاسم الثنائي الإنجليزي لوك جوي وتود كليمنتس صدارة الترتيب، في انطلاقة قوية لمنافسات النسخة الأولى لبطولة آيلة الدولية للغولف التي تقام في مدينة العقبة الأردنية، ضمن سلسلة الموسم السابع لجولة الغولف في دول مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للغولف والمعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي.

وسجل كل من جوي وكليمنتس 69 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، ليتواجدا في صدارة الترتيب، علما أن جوي يشارك في فئة المحترفين، فيما يسعى كليمنتس ليصبح رابع لاعب من الهواة ينجح بالفوز بأحد ألقاب جولة الغولف في دول مينا. ولعبت الرياح دورا في تحديد أرقام أصحاب الصدارة، ذلك في وقت تألق فيه جوي في الجولة الأولى ولعبت ضرباته عند الحفرتين رقم 3 و12 دورا محوريا في اعتلائه صدارة الترتيب.