ميرزا يحقق أول ذهبية قارية للإمارات

حقق نجم الإمارات وقائد منتخب الدراجات يوسف محمد ميرزا الحلم الذي انتظرته دراجات الإمارات وجماهيرها، وذلك بفوزه بأول ميدالية ذهبية قارية للإمارات منذ إشهار الاتحاد عام 74 بعد نجاحه عن جدارة واستحقاق في اقتناص المركز الأول في سباق الأمونيوم الذي أقيم صباح أمس في اليوم الأول لمنافسات كأس آسيا المقامة حاليا في تايلاند.

ولم تكن ذهبية ميرزا الإنجاز الوحيد لنجوم الإمارات في اليوم الأول، بل سبقه إنجاز آخر للنجم محمد حسن المروي الذي تمكن من اقتناص المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية في سباق المطاردة الفردية.

وعاشت البعثة في حالة من السعادة والفخر وأكد عبد الكريم الزرعوني رئيس البعثة أن ما حققه يوسف ميرزا ومحمد المروي في اليوم الأول للبطولة أكد بما لا يدع مجالاً للشك تفوق وتطور أبناء الإمارات وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الألقاب في أقوى البطولات، وأن دراجات الإمارات أصبحت لها مكانة بارزة بين المنتخبات الآسيوية بعد وصولها لمرحلة المنافسة، وأعرب الزرعوني عن آماله في مواصلة نجوم الإمارات تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة.

وقدم علي سعيد الوالي مدير المنتخبات الوطنية التهنئة ليوسف ميرزا ومحمد المروي، متمنيا لهما ولجميع اللاعبين تحقيق المزيد من النتائج المشرفة لدراجات الإمارات التي أصبحت الرقم الصعب في جميع البطولات، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق وأن يكون القادم أفضل.

ميرزا سعيد

وأعرب نجم وقائد منتخب الإمارات يوسف ميرزا عن سعادته البالغة بالميدالية الذهبية التي هي الأولى في تاريخ دراجات الإمارات على المستوى القاري، وأكد أنه عمل بكل ما يملك من جهد وخبرة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: بفضل تعاون زملائي وتشجيع ومؤازرة مجلس إدارة الاتحاد، بقيادة أسامة الشعفار وجهود لجنة المنتخبات، برئاسة عبد الناصر عمران، تحقق الأمل الذي عملنا جميعاً على تحقيقه.

وبالتأكيد سيكون دافعا قويا لي ولزملائي لتحقيق الأفضل وأن نعمل جميعا من أجل أن تكون بصمتنا القادمة في بطولات العالم، ويسعدني أن أهدي هذا الإنجاز المشرف الى القيادة الرشيدة والمسؤولين في الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية وأسرة الدراجات وأسرتي والى ابني أحمد الذي يعتبر وجه السعد على مسيرتي الناجحة.

إنجاز تاريخي

وأسعد الفوز الذي حققه ميرزا الجميع، حيث أكد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد أن «ما حققه ميرزا يعد إنجازا تاريخيا لدراجات الإمارات ورفع من هاماتنا، وأكد على أننا نتقدم بخطوات واثقة وثابتة، وإننا سنواصل جهودنا لتحقيق الأفضل، وتهنئتي لنجمنا المتميز وفخر الإمارات يوسف ميرزا على هذا الإنجاز التاريخي وتمنياتي له بمواصلة التفوق والإبداع».

وأعرب أحمد الحوري نائب رئيس الاتحاد عن سعادته بفوز يوسف ميرزا بأول ميدالية ذهبية على المستوى القاري قائلاً: «الذهب أثلج صدورنا، وأتقدم لميرزا بخالص التهنئة، كما أهنئ النجم محمد المروي الذي أحرز برونزية المطاردة الفردية، متمنيا للمنتخب تحقيق المزيد من الانتصارات».

ومن جانبه أشاد عبد الناصر الشامسي الأمين العام رئيس لجنة المنتخبات بإنجاز بطل الإمارات يوسف ميرزا قائلاً: «لقد أسعدنا جميعا بهذا الإنجاز الذي سيكتب بحروف من ذهب في سجل إنجازات اتحاد الدراجات، وتمنياتي له ولجميع اللاعبين بمواصلة التفوق بعد البداية القوية، آملاً حصد المزيد من الميداليات في السباقات المقبلة».

حضور

شهد السباقات الشيخ مروان بن حشر آل مكتوم وقدم التهنئة للاعبين ورئيس وأعضاء البعثة، متمنياً للاعبين دوام التوفيق ورفع راية الإمارات خفاقة في الأحداث والمناسبات العالمية.