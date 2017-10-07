«الإمارات للدراجات» يخوض تحدي «الأوراق المتساقطة»

يخوض فريق الإمارات للدراجات تحدياً جديداً عندما يشارك في سباق إل لومبارديا اليوم، في ختام مشاركاته في سباقات اليوم الواحد في إيطاليا.

وتضم التشكيلة المشاركة في سباق إل لومبارديا 8 دراجين في مقدمتهم نجما الفريق البرتغالي روي كوستا الفائز بطواف أبوظبي الدولي في نسخته الأخيرة مطلع العام الجاري، والإيطالي دييغو أوليسي الذي يعول عليه الفريق كثيراً في سباق اليوم، بالإضافة إلى كل من الكرواتي كريستيان دوراسيك والكولومبي داروين أتابوما والسلوفيني يان بولانك والثلاثي الإيطالي فاليريو كونتي وإدوارد رافاسي وسيمون بيتيلي.

ويعد سباق إل لومبارديا البارز والمعروف باسم «سباق الأوراق المتساقطة» واحداً من السباقات الصعبة، حيث يضم العديد من المرتفعات أبرزها سورمانو التي تشكل تحدياً كبيراً أمام الدراجين.

وتبلغ مسافة السباق 247 كلم ويبدأ من مدينة بيرغامو وينتهي عند ساحل بحيرة كومو الشهيرة شمالي إيطاليا، وسيكون أمام الدراجين تحدي القيادة لمرتفعات تصل إلى نحو 4 آلاف متر، إذ يحمل سباق إل لومبارديا العديد من نقاط الشبه مع السباق الكبير الرابع في الموسم والمعروف باسم سباق لييغ باستوني، حيث يضم مرتفعات مشابهة إلا أن ما يميز سباق لومبارديا أن المرتفعات تمتد على مسافات أبعد.

وسيواجه المشاركون في السباق خمسة مرتفعات أساسية اليوم هي كولي غالو (بانحدار 6٪)، ومادونا ديل غيسالو (بانحدار 6.2٪)، ومورو دي سورمانو (بانحدار 15.8٪)، وسيفيليو (بانحدار 9.7٪) وسان فيرمو ديلا باتاليا (بانحدار 7.2٪).