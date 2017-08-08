تايكواندو الفجيرة الفريق الأفضل في مونديال الأندية

منحت اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة أندية العالم بالتايكواندو والتي أختتمت يوم امس في المملكة الأردنية الهاشمية في عمان كأس أفضل فريق من الناحية الفنية إلى نادي الفجيرة للفنون القتالية وذلك تقديراً للجهود التي بذلها والنتائج التي حققها كما وساهم الالتزام والانضباط العالي للاعبين والروح الرياضية العالية التي تمتعت بها أسرة الفريق بنيل الكأس والذي يحصل عليه النادي لأول مرة دولياً وذلك في الحفل الختامي الذي نظمته اللجنة المشرفة على البطولة بحضور مؤسس التايكواندو الأردني التايواني تشن شوا هوا، ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من المسؤولين الرياضيين تبعه حفل عشاء على شرف الأندية المشاركة، وأهدت أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية كأس أفضل ناد إلى القيادة الرشيدة ولسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس النادي، وكان لاعبو الفريق قد حصدوا ست ميداليات وبواقع ثلاث ذهبيات حققها كل من اللاعبين عمر المزروعي وياسر سمير وعبد الباسط محمد الكيلاني وفضيتين حققها كل من عمار المسماري وسيف راشد وبرونزية واحدة في الحزام الأسود للاعب حسن علي المسماري، وهو النادي الوحيد المشارك في البطولة الذي ينجح جميع لاعبيه من الفوز بميداليات ملونة في الأوزان التي شارك بها من بين 45 نادياً.