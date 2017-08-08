منتخبنا ثالثاً في افتتاح التراب بـ «آسيوية الرماية»

حل منتخبنا في المركز الثالث في اليوم الافتتاحي لمسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» في بطولة آسيا السابعة لرماية الأطباق والمقامة حاليا بالعاصمة الكازاخستانية استانا برصيد 194 طبقاً،وجاء نجم منتخبنا الوطني حمد بن مجرن الكندي في المركز السادس في الفردي برصيد 67 طبقاً،وحقق نجم منتخبنا الواعد عبد الله بوهليبه 63 طبقاً بعد أن عانده الهواء في الجولة الثالثة، فيما حقق ظاهر العرياني في الام كيو اس 67 طبقاً ووليد العرياني 65 طبقاً.

انفراد

وتصدر المنتخب الكويتي ضربة البداية لمنافسات الفرق والفردي وانفرد رماة الكويت بصدارة الفرق برصيد 209 أطباق وجاء المنتخب اللبناني في المركز الثاني برصيد 197 طبقاً، وحل منتخب الصين رابعاً برصيد 193 طبقاً ثم المنتخب الكازاخستاني خامساً برصيد 192 طبقاً،وانفرد بصدارة الرماة الآسيويين الرامي الكويتي طلال الرشيدي برصيد 71 طبقاً وتساوى في المركز الثاني 4 رماة برصيد 69 طبقا وهم الكويتيان عبد الرحمن الفيحان وخالد المضف والهندي كينان والكازاخستاني ماكسيم

يخوض رماة التراب اليوم الثاني برماية جولتين من 50 طبقاً لتضاف إلى حصاد كل رام في جولات امس الثلاث ليتأهل أصحاب افضل ستة أرقام منهم إلى نهائي المسابقة التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية. وفي بطولة السيدات فاز بذهبية الفرق المنتخب الصيني برصيد 194 طبقاً ونال منتخب كوريا الشمالية الميدالية الفضية برصيد 189 طبقاً والمنتخب الكازاخستاني الميدالية البرونزية برصيد 186 طبقاً وجاء المنتخب الإيراني رابعا ًوالمنتخب الكوري الجنوبي خامساً ثم المنتخب الكويتي والهندي،وحل منتخب سلطنة عمان تاسعاً.