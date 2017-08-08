«دراجات الإمارات» يتأهب لـ«آسيوية الصالات»

انتظم منتخب الدراجات الأول في معسكر تدريبي داخلي، بمدينة خورفكان، بعد العودة من المعسكر الخارجي الناجح الذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية، في إطار إعداد المنتخب وتجهيزه للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات التي تقام في الفترة من 17 - 27 سبتمبر، في تركمانستان، التي تعلن عن بداية سلسلة مشاركات متنوعة للمنتخب هذا العام، والتي تتضمن العديد من البطولات والطوافات الدولية والعربية والخليجية والقارية، ويطبق منتخب الكبار برنامج تدريبي محترف، وبشكل يختلف تماماً عن البرامج السابقة ويرجع ذلك إلى طموحات اللاعبين واكتسابهم خبرات من مشاركاتهم في البطولات والطوافات المختلفة والفكر الاحترافي الذي يميز النجم يوسف ميرزا قائد الفريق، ورغبته في أن يكون منتخب الكبار من المنتخبات التي يتوازى فكرها وأداؤها مع المنتخبات والفرق المتقدمة.

تحضيرات المراحل

وعلى صعيد، تحضيرات منتخبات 23 والشباب والناشئين والإناث للدراجات، فهي تواصل تدريباتها الجماعية اليومية تحت إشراف المدرب مهدي عزيز مدرب منتخب 23 الذي تم تكوينه حديثاً ليكون من أهم الروافد لمنتخب الكبار ومدرب عام الشباب والناشئين عبد الله سويدان ومدربة الإناث سناء المرداسي، وذلك في إطار استعداداتها للبطولات الخليجية والعربية والقارية المقبلة، وتتنوع التدريبات بشكل يومي ولمسافات متدرجة بهدف الوصول باللاعبين واللاعبات إلى مرحلة متقدمة فنياً وبدنياً قبل السفر إلى كازاخستان في الأسبوع المقبل للانتظام في معسكر خارجي لمدة 21 يوماً ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد والتأهيل.

روح عالية

ورغم شدة الحرارة والرطوبة العالية إلا أن اللاعبين واللاعبات في منتخبات المراحل، ينتظمون في التدريبات بشكل يومي وبروح عالية وبإصرار واضح بهدف الوصول لأفضل مستوى وأعلى معدلات، ما يؤهلهم لخوض البطولات المقبلة وهم في أتم جاهزية وقدرة على تحقيق النتائج المرجوة، التي تؤكد تواصــل الأجيال فــي تحقــيق الإنجازات المشرفة لدراجات الإمارات لا سيما أن منتخبــات المراحل الســنية تضم نخبة من اللاعبين الموهوبين واللاعبات المتميزات، وتلقى جميع المنتخبات كل الرعاية والدعم والاهتمــام من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامة أحمد الشعفار ولجنة المنتخبات برئاسة عبد الناصر عمران الشامسي التي تسعى دائماً إلى توفير كل الإمكانات من أجل تقدم ورقي المنتخبات وتحقيقها لأفضل النتائج.

ثقة كبيرة

وأعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات عن سعادته البالغة بانتظام المنتخبات الوطنية في كل الفئات في التدريبات رغم شدة الحرارة والارتفاع الملحوظ للرطوبة وهو ما يؤكد ما يتحلى به أبناء الإمارات من إصرار وعزيمة ورغبة في الوصول للمستوى الذي يؤهل اللاعبين واللاعبات لتحقيق أفضل النتائج وإضافة إنجازات جديدة لدراجات الإمارات التي أصبحت لها مكانة متميزة على كل المستويات ولا سيما على المستوى القاري، وأضاف الشعفار، إن ثقتنا بلا حدود بمنتخباتنا وقدرتها على رفع راية الإمارات خفاقة في مختلف البطــولات، متمنياً للاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري التوفيق وتحقيــق كل الآمــال المرجوة.