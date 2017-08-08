سلطان بن خليفة يهنئ فريق أبوظبي بصدارة مونديال الفورمولا 2

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية فريق أبوظبي على احتفاظه بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 بعد أن تمكن من الفوز بالمركز الثالث في منافسات الجولة الثالثة من البطولة والتي أقيمت في مدينة تونسبرغ النرويجية.

وأكد سموه ، خلال اتصال هاتفي مع سالم الرميثي رئيس البعثة أن فريق أبوظبي يتحمل دائماً المسؤولية وهو سفير دائم للرياضة الإماراتية في كل مشاركاته العالمية.

ونجح زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد القمزي في الوصول إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب العام فيما يلاحقه السويدي لوندن في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

من جانبه قال سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي : إن نجم الفريق راشد القمزي حقق الاستراتيجية الموضوعة له بأهمية إحراز النقاط والحفاظ على تصدره للسباق مؤكداً أن الفريق يمضي وبقوة في المنافسة على لقب البطولة.

من جهته أعرب راشد القمزي عن سعادته الكبيرة بتحقيق المركز الثالث في منافسات سباق تونسبرغ مؤكدا أنه يسعى إلى تحقيق لقب البطولة.