الشقيقان عبدالرحمن «حبايب» في «شطرنج الإمارات»

اشتعلت منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للرجال والفتيات والمراحل السنية للأولاد والإناث التي ينظمها اتحاد الشطرنج بناديي دبي للشطرنج والثقافة والشارقة الثقافي للشطرنج، وذلك بالنتائج التي تمثل مفاجآت في البطولة، وقد أسفرت نتائج الجولة الثالثة عن خروج الشقيقين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن وجاسم «حبايب» بنتيجة التعادل، ليهدر سالم نصف نقطة أبعدته عن القمة، مؤقتاً، فيما فاز سعيد إسحاق على عبدالكريم علي، ويتصدر عمر نعمان قمة بطولة الرجال برصيد 3 نقاط محققاً العلامة الكاملة من 3 جولات، يليه سالم عبدالرحمن برصيد 2.5 نقطة، متساويا مع سعيد إسحاق في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت الجولة في مسابقة الفتيات، فوز بشاير خليل على فاطمة سبيل ووافية درويش على عليا رضوان وتعادل عبير علي مع فاطمة الحمادي وفازت آمنة نعمان على عائشة الزرعوني، فيما اسفرت الجولة الرابعة عن فوز آمنة نعمان على فاطمة سبيل وتعادل فاطمة الحمادي مع عائشة الزرعوني فيما فازت عبير علي بجدارة على منافستها عليا رضوان، وتعادلت نورا محمد صالح مع وافية درويش، وتتصدر قمة الفتيات، آمنة نعمان، برصيد 4 نقاط من 4 جولات، وتليها نورا محمد صالح 3.5 نقطة، وبشاير خليل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.