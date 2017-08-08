22 لاعباً بمعسكر ناشئي الجوجيتسو في ريو دي جانيرو

غادرت أمس بعثة منتخب الناشئين للجوجيتسو إلى ريو دي جانيرو البرازيلية لإقامة معسكر تدريبي في أكاديمية كوربوس تحت إشراف المدربين هيلدير ميديروس، وديوجينيس بيدرو، لإعداد اللاعبين من أجل خوض كافة التحديات الرسمية على مختلف المستويات القارية والعالمية، ويستمر المعسكر حتى 2 سبتمبر المقبل، وضمت البعثة 22 لاعباً هم سلطان العامري، وسالم مبارك زايد، وعبدالله الهاشمي، عبدالله المنذري، وعبدالله الحمادي، ومحمد علي السويدي، وعلي محمد المحيربي، ومهدي خالد العولقي، واحمد علي الزعابي، وخالد سعيد مبارك، وعبدالله خلف الغفلي، ومايد محمد مال الله، وعلى طه العطاس، وسالم سلطان الظاهري، وخالد اسكندر، وعمر الشحي، وخالد حاج حمدو، وماهر عبدالسلام اسماعيل، وعلي طاهر المنهالي، ومحمد صالح الحمادي، هلال ناصر المزروعي، وسالم علي مبارك.

معسكر الكبار

تلتحق بعثة منتخب الإمارات للكبار ببعثة الناشئين 16 الجاري، لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، استعداداً لبطولة ألعاب الصالات الآسيوية بتركمانستان.

من ناحية أخرى أقام اتحاد الجوجيتسو تجمعاً للاعبين الناشئين وأولياء أمورهم أول من أمس بصالة آيبيك أرينا، لإطلاعهم على برنامج المعسكر والرحلة، وتدابير السلامة الخاصة بالبعثة، وكيفية التواصل مع أولياء أمورهم للاطمئنان عليهم بشكل مستمر، ويتضمن البرنامج تدريبات للّياقة البدنية، ونزالات فردية وجماعية، وحصصاً تدريبية لمحاكاة المنافسات الرسمية، وبعض الأنشطة الثقافية والترفيهية، مع زيارات لأشهر المعالم السياحية في ريو دي جانيرو، وزيارة خاصة لمركز سرطان الأطفال.

وأكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنّية باتحاد الإمارات للجوجيتسو أنه تم اختيار ريو دي جانيرو بعناية باعتبارها قلعة من قلاع الجوجيتسو في العالم، كما تم اختيار هذه الفترة تحديداً لاستثمار فترة الإجازة الصيفية بأفضل صورة، وقال: ينتظر شبابنا العديد من التحديات في بطولات العالم وآسيا، والصالات، والتي تقام تحت مظلة المجلس الأوليمبي الآسيوي، ويشارك فيها الجوجيتسو ضمن البعثة الموفدة من قبل اللجنة الأوليمبية لتمثيل الإمارات في التحدي الكبير.

جودة

الجدير بالذكر أن أكاديمية كوربوس واحدة من أهم الأكاديميات المزوّدة بأحدث آلات التدريب والتي تطبق أعلى معايير الجودة في برامج الإعداد والتأهيل، وسوف يشارك لاعبو المنتخب في بطولة جاو بيساو الدولية لقياس مستوى تطور التدريبات.