شراكة استراتيجية بين «السباحة» وكليوباترا للخدمات الرياضية

وقع اتحاد السباحة، عقد شراكة استراتيجية وتعاون، مع شركة كليوباترا للخدمات الرياضية والمسابح، وبموجب التعاقد الجديد، تعمل الشركة على نشر برامج تعليم السباحة، والحد من الغرق والثقافة الرياضية، إضافة إلى توفير أماكن داخل مسابح الشركة، من أجل تدريب المنتخبات الوطنية بأسعار مخفضة، وحضر مراسم توقيع الاتفاقية سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة ونائبه جمعة البلوشي، ومن جانب الشركة الدكتور محمد عبد الكريم مالك الشركة، وأكد سلطان السماحي أن التعاون مع الأكاديميات والشركات العاملة في الدولة هو أساس للوصول لكل الفئات والبحث عن أي مشكلة تقف أمام الأكاديميات الخاصة، وأوضح أن شركة كليوباترا ستقوم بتوريد كل مستلزمات التدريب والأدوات والملابس والأجهزة للمنتخبات الوطنية بأسعار مخفضة، وكذلك سيتم التعاون ما بين الاتحاد والشركة في تنظيم واستضافة النسخة الثانية من بطولة كليوباترا الدولية للهوكي تحت الماء والتي أقيمت هذا العام بمجمع حمدان الرياضي بدبي وشارك فيها أكثر من 50 لاعباً دولياً من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وسنغافورة وهونغ كونغ والسعودية، كما سيتم التعاون مع الشركة في مجالات التدريب المهني والتعليم المستمر ونشر الثقافة الرياضية ومبادئ السلامة المائية بكل مسابح الدولة.