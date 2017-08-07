«هوجان» يتوّج بلقب «سلة الروح الإيجابية»

اختتمت مساء أول من أمس، منافسات بطولة كرة السلة التي أقيمت في حديقة مردف أب تاون ضمن فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرياضية الرائدة «مبادرة الروح الإيجابية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وأقيمت ضمن إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية، وفاز فريق هوجان بلقب بطولة كرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق إيليت بنتيجة 52 – 37، وقام بتتويج الفريق بكأس البطولة والميداليات الذهبية كل من: العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، غازي المدني ممثل مجلس دبي الرياضي، وعلي الأميري عضو اتحاد السلة، كما حضر مراسم التتويج الكابتن محمد إبراهيم والمعتز بالله الشريف من مجلس دبي الرياضي، وشهدت المباراة النهائية متابعة جماهيرية كبيرة.

فريق الروح الإيجابية

في ختام البطولة تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وفي نهاية الاحتفال تم الإعلان عن تكوين فريق جديد لكرة السلة يحمل اسم فريق الروح الإيجابية الذي يضم مجموعة من نجوم الفرق التي شاركت في البطولة، وسيشارك هذا الفريق في الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ستقام في دبي ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية».

وشارك في بطولة كرة السلة ثمانية فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين.

الطائرة تنطلق الجمعة

ستقام فعاليات بطولة الكرة الطائرة ضمن المرحلة الأولى من «مبادرة الروح الإيجابية» يوم الجمعة المقبل، في حديقة مردف، وتبدأ المرحلة الثانية من فعاليات المبادرة في منطقة المحيصنة الثانية خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر، فيما تقام المرحلة الثالثة من المبادرة في منطقة البرشاء الأولى وتنطلق بداية ديسمبر وتستمر حتى 28 فبراير 2018، وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة في منطقة القوز الصناعية الأولى وتنطلق مطلع مارس 2018، وتختتم في نهاية مايو 2018، وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت في منطقة مردف يوم 29 مايو الماضي، بتنظيم خماسيات القدم، وبطولة ثلاثيات السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف.