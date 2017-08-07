ذهبيتان وفضية وبرونزية لـ «التايكواندو» في مونديال الأندية

أكمل فريق تايكواندو الفجيرة للفنون القتالية ممثلا لتايكواندو الإمارات مهمته بشكل مميز في ختام بطولة أندية العالم أول من امس في مدينة عمان الأردنية وفاز بميداليتين ذهبيتين، وفضية وبرونزية جديدة وأهدت أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية الميداليات الست إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وأثنت على التوجيهات الكريمة لسموه وتوفير معسكر تدريبي للفريق في كازاخستان، قبل البطولة،ونال عبد الباسط محمد الكيلاني في اليوم الأخير ذهبية وزن 58 للرجال متفوقاً على نظيره الفلسطيني 22 ـ 14، في واحدة من أقوى وأجمل مباريات البطولة، نال الذهبية الثانية عمر المزروعي بفوزه على منافسه الأردني علي الدواهمة 33ـ 20 إلا أن اللاعب تعرض إلى الإصابة في آخر 32 ثانية كادت أن تقضي على آماله بالفوز إلا انه تحدى الألم الشديد وأكمل المباراة بصعوبة تفادي الضربات القوية من منافسه ونجح من نيل الذهبية، قبل أن يتم نقله للعلاج في مستشفى عمان حيث تم وضع قدمه في الجبس بسبب الرضوض القوية التي تعرض لها.

ذهبية ضائعة

نال عمار المسماري الميدالية الفضية وزن تحت 68 ( حزام ملون) وخسر في النهائي أمام الأردني احمد رضوان بفارق نقطة واحدة 38 ـ 37،وكان المسماري قريبا من حسم الذهبية عندما كان متقدماً 37 ـ 35 لغاية آخر 5 ثوان قبل أن يتعرض لإصابة مفاجئة فضلاً عن أخطاء تحكيمية تقديرية، سمحت لمنافسه أن يقتنص ثلاث نقاط ثمينة مع إشارة النهاية.

الحزام الأسود

وفِي منافسات الحزام الأسود نال حسن علي المسماري برونزية وزن تحت ٥٩ كيلوغراما ( حزام اسود)، وخسر من الأردني صايل خضر، ونال المسماري الإشادة لما قدمه من مستوى مميز، وكان فاز على كل من الأردني محمد عبد الرحمن 13 ـ 11، والفلسطيني محمد حمّاد 18ـ 14، في الأدوار الأولى، وبهذه النتائج ارتفعت حصيلة تايكواندو الفجيرة إلى 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وكان الفريق حقق ذهبية وفضية في اليوم الافتتاحي. من جهته أشاد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد بالنتائج ووصفها بأنها محطة مهمة لتعزيز بناء المنتخبات الوطنية المستقبلية.

فريق مثالي

أشاد أنيس العطاري رئيس لجنة حكام البطولة بالتزام لاعبي الإمارات وقال: سعدنا جدا للالتزام والأخلاق الرفيعة التي تحلى بها اللاعبون وجهازهم الفني بقيادة