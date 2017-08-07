خبير برازيلي يشيد بالأكاديمية الدولية لبناء الأجسام

اختتمت أول من أمس في مركز دبي التجاري فعاليات دورة بناء الأجسام والقوة البدنية والتي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بمشاركة 40 طالبا من دول العالم وتحت إشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية وأشاد البروفيسور البرازيلي موريسيو بدور الأكاديمية وتنظيمها للدورات التطويرية ودعم ممارسة رياضتي بناء الأجسام والقوة البدنية.

أقيمت الدورة بمتابعة رئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وحاضر فيها موريسيو، وسمير بنوت بطل العالم ومستر أولمبيا الامريكي وبحضور عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية، وقدم البطل العالمي سمير بنوت نبذة عن سيرته الذاتية التي قادته ليكون أول بطل عربي يفوز بالمركز الأول لبطولة مسار أولمبيا، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على الوصول للمرتبة العالمية في حال التدرب وفقاً للأساليب العلمية .