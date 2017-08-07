رماتنا يخوضون تحدي «التراب» في البطولة الآسيوية

يخوض منتخبنا الوطني اليوم منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» بالبطولة الآسيوية السابعة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وسط منافسات كبيرة من 100 رام ورامية بالبطولة، ويمثلنا على مستوى الفرق كل من حمد بن مجرن وسيف الشامسي وعبد الله بوهليبة، وكل من ظاهر العرياني ووليد العرياني في الفردي، وكان رماتنا أدوا التدريب الرسمي امس وسط طموحات كبيرة بالمشاركة في النهائيات. ويجمع منتخبنا بين الخبرة متمثلة في حمد بن مجرن وسيف الشامسي وحيوية الشباب المتمثلة في الواعد عبد الله بوهليبة إلا انه لا يمكن إغفال مهارات لاعبي الهند وكوريا والكويت وعمان وكازاخستان وتايبيه والصين واليابان.

من ناحية أخرى هنأ الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم في اتصال هاتفي ببعثتنا بالإنجاز الفضي الذي حققه فريق الإمارات بالبطولة، كما هنأ البعثة بفضية خالد الكعبي وبرونزية سيف الشامسي في الفردي مؤكدا ثقته بأن رماة التراب والأسكيت سوف يحققون نتائج جيدة خلال اليومين المقبلين.