القرقاوي إلى القاهرة لحضور «سلة سيدات العرب»

يتوجه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة إلى القاهرة مساء اليوم لحضور منافسات البطولة العربية لمنتخبات السيدات التي تقام في العاصمة المصرية بعد توقف دام 10 سنوات، وعبر القرقاوي عن سعادته بعودة البطولة إلى أحضان الاتحاد العربي بعد الدعم الكبير الذي تلقاه الاتحاد من قبل طيران الإمارات «راعي البطولات العربية» وقناة دبي الرياضية الناقل الحصري للمسابقات مقدما الشكر للمسؤولين بشركة الطيران العملاقة وخص بالذكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للشركة الذي وجه بتقديم كل الدعم المطلوب لإنجاح البطولات العربية وتوطيد أواصر المحبة والأخوة بين الشباب العربي، وتوقع القرقاوي منافسة قوية بين المنتخبات العربية لإحراز اللقب لافتا إلى أن اتحاده حرص على تذليل كل العقبات التي واجهتها بعض المنتخبات وتقديم الدعم المادي لها من اجل المشاركة في هذا الحدث الهام، وقال إن الاتحاد مصمم على إقامة كل البطولات في موعدها المحدد لان انتظام المسابقات يساعد على تنفيذ «الأجندة» التي وضعها والتي من شأنها أن تحقق كل النجاحات والأهداف المرجوة، وذكر القرقاوي أن البطولتين المقبلتين في لبنان والمغرب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ستشهدان حضورا مكثفا من الأندية العربية.

وفي سياق آخر وقع اختيار الاتحاد العربي على الحكم الدولي حسن حاجي ليكون حكما محايدا في بطولة السيدات بالقاهرة وسبق لحاجي أن أدار مباريات بطولة منتخبات الرجال في مصر وبطولة أندية الرجال بتونس العام الماضي.