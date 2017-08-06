فضيتان وبرونزية للإمارات في آسيوية الرماية

أهدت بعثة منتخبنا الوطني للرماية «الإنجاز القاري» الرائع الذي حققته خلال مشاركتها في البطولة الآسيوية السابعة للرماية على الأطباق «الدبل تراب» والمقامة حالياً على ميادين استانا الأولمبية بكازاخستان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعمهم للرياضة والرياضيين وإلى سمو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لرعايته ودعمه لرماية الأطباق.

كما أهدت البعثة الإنجاز إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي وإلى مجلس أبوظبي الرياضي لدعمهما للحركة الرياضية والشبابية عامة ولرياضة الرماية خاصة.

وكان منتخبنا قد حصد الميدالية الفضية على صعيد الفرق المشاركة برصيد 407 أطباق ومثلنا كل من سيف الشامسي وخالد الكعبي ويحيى المهيري، كما حقق نجم منتخبنا خالد الكعبي الميدالية الفضية في رماية الدبل تراب .

وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بذهبية البطولة، بعد أن حقق 138 طبقاً ثم 70 طبقاً في النهائيات وبفارق طبق واحد عن الهندي انكور ميتال صاحب ذهبية البطولة 71 طبقاً ونال سيف الشامسي الميدالية البرونزية بعد أن حل في المركز الثالث برصيد 53 طبقاً أما يحيى المهيري فقد أبلى بلاء حسناً على صعيد الفرق والفردي إلا أن خبرته لم تسعفه في اللحظات الأخيرة من الجولة الخامسة فحل سابعاً ولم يدخل النهائيات.

وحرص الشيخ جمعه بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية على تهنئة المنتخب الوطني من خلال الاتصال الهاتفي بمدير الفريق لؤي حسن النعيم وحمله تهانيه وتحياته إلى البعثة على هذا الإنجاز الرائع الذي حققه رماة الدبل تراب متمنياً التوفيق لفريقي التراب والاسكيت.