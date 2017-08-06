العين يتصدر بطولة الجوجيتسو

تصدر نادي العين منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في نسختها الثانية والتي انطلقت صباح أمس باستاد خليفة بن زايد بنادي العين، وتقام من 5 جولات بمشاركة 184 لاعباً ولاعبة من مختلف اندية الدولة.

وحصل العين على العدد الأكبر من الميداليات على مستوى الشباب والفتيات بلغت 25 ميدالية، بواقع 17 ميدالية ذهبية، و6 فضية و2 برونزية، بمعدل 11 ذهبية و4 فضية و2 برونزية للشباب، و6 ذهبية و2 فضية للفتيات.

وجاء فريق نادي الجزيرة في المركز الثاني بحصوله على 18 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية و6 فضية و9 برونزية، وفريق نادي الوحدة ثالثاً برصيد 18 ميدالية بواقع، 2 ذهبية و9 فضية و7 برونزية، و وأجيال بثلاث ميداليات ذهبية.

والظفرة بميداليتين فضة و4 برونزية، والأهلي بـ2 فضية و2 برونزية، ومدرسة خولة العسكرية بميدالية ذهبية واحدة، وفريق عجمان بـ2 فضية و1 برونزية، والنصر بـ2 فضية، ثم يأتي كل من العروبة وبني ياس وحميدان النعيمي بميدالية فضية واحدة، والإمارات بميداليتين برونزيتين، والشارقة والبطين ولكل منهما ميدالية برونزية واحدة.