مشاركة قياسية في بطولة «غراند سلام للجودو»

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو لعام 2017، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة التاسعة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بصالة آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية، أن اللجنة المنظمة جاهزة تماماً لاستضافة البطولة منذ وقت مبكر، استثماراً لتراكم الخبرات، من خلال تنظيم العديد من بطولات الاتحاد الدولي للجودو الكبيرة، بعد أن أكد الاتحاد الدولي أن البطولة المقبلة ستشهد مشاركة قياسية من الدول الأعضاء، بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولات الماضية من مختلف قارات العالم.

طلبات مشاركة

وقد تلقت اللجنة المنظمة العديد من الطلبات للمشاركة في البطولة المقبلة، في مقدمتها فرنسا حامله اللقب والبرازيل، طاجيكستان، الكاميرون، منغوليا، وتركمانستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كرواتيا، التشيك، ألمانيا، بريطانيا، المجر، كازاخستان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مولديفيا، الجبل الأسود، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، صربيا، سيشل، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وسيظل الترحيب بالدول الشقيقة والصديقة وفقا للائحة الاتحاد الدولي للجودو، حيث تمثل بطولات نهاية العام خير إعداد للمنتخبات المشاركة استعداداً لبطولات الاتحاد الدولي القادمة، وفي مقدمتها بطولة العالم القادمة ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة ( طوكيو 2020).

معسكر إعداد

وذكر بن ثعلوب أن منتخب الإمارات للجودو، سيشارك في بطولة العالم المقبلة في العاصمة المجرية بودابست، اعتباراً من 28 أغسطس الجاري، بعد أن اختتم معسكره للإعداد البدني في بلغاريا، ويواصل استعداداته التدريبية حالياً لبطولة العالم المقبلة، من خلال معسكر خاص مقام في مولدوفا، والتي تصب في نطاق الاستعدادات لبطولة أبوظبي غراند سلام. واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، مشيداً بدعم واهتمام القيادة الرشيدة لكل الأحداث الرياضية والمجتمعية.

دعوة حضور

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، دعوة من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر، لحضور بطولة العالم المقبلة التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست، في الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل، وقد نقل الدعوة ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، عقب حضوره لاجتماع المكتب الرئاسي للاتحاد الدولي للجودو الذي عقد في بودابست، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو ورئيس الاتحاد الآسيوي الكويتي عبيد العنزي.

80

يزور أبوظبي آخر الشهر الحالي، وفد الاتحاد الدولي للجودو «IJF»، للوقوف على جاهزية الإمارات على استضافة البطولة المقبلة التي تتجدد انطلاقتها بعد 80 يوماً من الآن.