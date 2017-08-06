بولو «الحبتور» يتألق في فرنسا

قاد النجم الإماراتي الصاعد طارق الحبتور، فريقه للفوز في أولى مبارياته في بطولة فرنسا الدولية المفتوحة للبولو «لكأس الكاز دو ازور بولو»، التي تقام على ملاعب نادي سان تروبيز، التي تشهد مشاركة كوكبة من نجوم اللعبة في العالم.

وجاء الفوز صعباً على فريق لوفلوك ستود بنتيجة 8 أهداف مقابل 7 أهداف، بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بسبعة أهداف لكل منهما، وفي الوقت الإضافي ومن تمريرة قاتلة من نيكو بييرز، يحولها كاكو أرايا إلى هدف الترجيح، معلناً فوز فريق الحبتور، ليسجل أول انتصار للفريق في البطولة، ويذكر أن فريق لوفلوك ستود كان قد خسر مباراته الأولى بنتيجة 19 مقابل 9 أهداف.