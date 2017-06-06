20 رامية يتأهلن إلى نصف النهائي

تصدرت هند محمد المرزوقي منافسات الرماية ببطولة نادي الضباط، وحصدت 97 نقطة من مئة في الدور التمهيدي الذي أقيم أول أمس بميدان نادي كاراكال بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، لتتزعم 20 رامية تأهلن إلى نصف النهائي الذي يقام الأحد المقبل لمسافة 15 مترا، بينما ودعت 10 راميات البطولة من المرحلة الأولى بعد أن حققن نقاطاً أقل من 90.

أولى المفاجآت

وكانت أولى المفاجآت في الرماية ببطولة نادي الضباط حدثت قبيل الانطلاقة بارتفاع عدد المشاركات من 23 إلى 30 قبيل لحظات قليلة من غلق باب التسجيل، وقد نجحت هند المرزوقي من صدارة المنافسة بفارق 3 نقاط فقط عن العلامة الكاملة، وتألقت في تسديد 10 طلقات من مسافة 10 أمتار خلال سباق الصدارة الذي جاء قوياً ومثيراً، حلت ثانية في الترتيب سندس الراوي وحققت 96 نقطة متساوية في النقاط مع هدى الظاهري.

وفاطمة باسليمان اللتين حلتا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وتلاه في الترتيب صاحبات النقاط من 95 حتى 90 نقطة، بينما شهدت البطولة مغادرة لاعبات متميزات من الدور الأول بفارق نقطة واحدة عن المعدل المطلوب.

السلاح الوطني

واستخدمت الراميات مسدسات من نوع السلاح الوطني (مسدس كاراكال) وسكسوير بأنواعه وجلوك بجانب أنواع أخرى من المسدسات التي جاءت المنافسة مفتوحة لكل أنواعها، ويقوم نظام البطولة على إطلاق كل رامية 10 طلقات من مسافة 10 أمتار وتحسب النقاط بدقة التسديد.

وتزيد المسافة في نصف النهائي الأحد المقبل إلى 15 متراً، وترتفع في النهائي الذي يقام 14 من الشهر الجاري إلى 20 متراً.وأكد عبيد المزروعي المشرف على تنظيم منافسات الرماية في بطولة نادي الضباط، أن جميع المشاركات من الهواة ولسن من المحترفات، لكن عدداً كبيراً منهن أعضاء منظمات في نادي كاراكال، بينما البعض الآخر من المحبات لهذه الرياضة.