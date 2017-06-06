اعتماد بطولة الشطرنج لدى الاتحاد الدولي للعبة

أعرب المهندس طارق الطاهر عضو مجلس الإدارة والمدير الفني لنادي العين للثقافة والشطرنج، المسؤول الفني والإداري للنسخة الأولى من بطولة الشطرنج ضمن بطولة العين الرمضانية، عن سعادته بانضمام منافسات الشطرنج للبطولة، معبراً عن شكره الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان واللجنة العليا المنظمة للبطولة على دعمهم وإتاحتهم الفرصة للعبة الملوك لتكون ضمن منافسات البطولة.

وأضاف: «يشارك نادي العين بـ 50 لاعباً ولاعبة من أصل 100 لاعب من جميع إمارات الدولة ومن خارج الدولة من الهند والفلبين والكويت وسوريا، وهذه البطولات توفر فرصة مثالية للاحتكاك بمدارس شطرنجية متنوعة، موضحاً أنه على مستوى الإناث يشارك نادي العين بأفضل اللاعبات على مستوى الدولة، تأتي وافية المعمري في صدارتهم وهي بطلة الإمارات تحت 14 عاماً في العام الحالي، وبطلة السيدات العام الماضي وبطلة الخليج للشطرنج السريع».