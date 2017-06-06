«رويال» و«كوست» إلى نهائي كرة السيدات

تأهل فريقا رويال وكوست إلى نهائي منافسات خماسيات كرة القدم للسيدات ضمن النسخة الحادية والعشرين من أولمبياد نادي ضباط القوات المسلحة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة.

وحقق فريق كوست مفاجأة كبرى بفوزه على المرشح الأول لنيل اللقب فريق نادي أبوظبي الرياضي أ في المواجهة الأولى بالدور نصف النهائي مساء أمس الأول بالخيمة الرمضانية المخصصة لكرة القدم وبنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف.

ند قوي

ورغم أن كل المؤشرات كانت تقود نادي أبوظبي الرياضي أ إلى المباراة النهائية بعدما تصدر مجموعته عن جدارة وبأعلى معدل تهديفي كأقوى هجوم في الدورة حتى الآن إلا أن فريق كوست استطاع أن يكون نداً قوياً خلال المباراة .

والتي شهدت إثارة منقطعة النظير خاصة وأن نادي أبوظبي الرياضي كان قد افتتح التسجيل عن طريق اللاعبة حليمة إلا أن الرد جاء سريعاً وقوياً من جانب لاعبات فريق كوست بعدما أحرزت أسماء هدف التعادل، وأضافت إيمان هدفين متتاليين منحا فريقها التفوق والسيطرة على المباراة قبل أن تضيف وفاء الهدف الرابع والأخير ويحسم الفريق النتيجة لصالحه بالتأهل للمباراة النهائية.

فرصة ذهبية

وفي المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي والتي جمعت بين رويال ونادي أبوظبي الرياضي ب أستطاع الأول تحقيق فوز ثمين والتأهل للنهائي بالفوز 3-2 على منافسه في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ليحصل فريق رويال على فرصة ذهبية بالمنافسة على اللقب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة.

جاءت ثلاثية رويال عن طريق ماكلي (هدفين) وستيفاني التي أحرزت هدف الفوز في الوقت الإضافي، بينما سجل هدفي نادي أبوظبي الرياضي آية وشاهيناز.وأدار المباراتين طاقم تحكيم مميز مكون من يحيى الملا حكماً رئيسياً وعاونه كل من ميثاء الزعابي ونجاح حسن.

تجاوز العقبات

من جهتها أعربت أسماء لاعبة فريق كوست عن سعادتها البالغة بالفوز الذي حققه فريقها على نادي أبوظبي الرياضي أ، مؤكدة أن الفريق استطاع تجاوز أصعب العقبات وأقوى فرق البطولة والتأهل للنهائي من أجل المنافسة على كأس البطولة، وقالت: «بالتأكيد كنا نعلم جيداً قوة فريق أبوظبي الرياضي .

ولذلك تعاملنا مع المباراة بمنتهى الجدية، وساعدتنا ظروف اللقاء في تحقيق الفوز خاصة وأننا لم نتوقع أن يأتي الفوز بهذه النتيجة وبأربعة أهداف نظراً لصعوبة المنافس، ولكننا نجحنا في التعامل جيداً مع المباراة، وتأهلنا عن جدارة واستحقاق إلى النهائي».

طموح

قالت أسماء لاعبة فريق كوست إن الفريق سيسعى بكل قوة إلى إحراز لقب خماسيات كرة القدم للسيدات خصوصاً وأن بطولة نادي الضباط تحظى بسمعة طيبة والفوز باللقب ليس سهلاً على الإطلاق وسيكون إنجازاً جيداً للفريق واللاعبات، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في النهائي.