«أبوظبي للإعلام» يتألق في السباعيات

قام الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي بطولة العين الرمضانية مساء أول من أمس، بزيارة مقر بطولة البولينغ التي تجري منافساتها حالياً على صالة العين مول حيث أمضى وقتاً طويلاً مع المشاركين اطمأن من خلاله على التنظيم وسير المنافسات.

مشيداً في الوقت ذاته برئيس وأعضاء لجنة البولينغ، الذين يشرفون على النواحي كافة الفنية والإدارية وبالإقبال الكبير للمشاركة في هذا النوع من المنافسات متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح.

وكانت بطولة البولينغ قد شهدت ليلة أول من أمس منافسات مثيرة في الجولة الماضية، خاصة بين اللاعبين المواطنين وهم: صاحب المركز الأول محمود أحمد العطار برصيد 196.33 نقطة، يليه راشد عبدالله مطر في المركز الثاني بـ 193.78 نقطة.

وشاكر علي محمد حسين في المرتبة الثالثة برصيد 193.44 نقطة، بينما احتل عبدالله محمد عيد خلفان المركز الرابع برصيد 184.67 نقطة وجاء سعدان الأحبابي في المركز الخامس بعد أن جمع 183.56 نقطة.

من جهته، أبدى الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ارتياحه التام لنجاح منافسات البولينغ، مؤكداً أن الأعداد الكبيرة التي تتنافس في هذه البطولة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن بطولة العين الرمضانية، قد نالت حظها من الانتشار مقارنة ببطولة العام الماضي، آملاً أن تحقق المزيد من النجاح والتقدم في النسخ التالية.

إثارة

على جانب آخر، تتواصل الإثارة في سباعيات كرة القدم في يومها الخامس، ففي المباراة الأولى للمجموعة الثالثة تفوق فريق شركة أبوظبي للإعلام على دريم تيم برباعية نظيفة مستحقة، حيث كان هو الطرف الأفضل والأكثر سيطرة على مدار الشوطين.

وبكر لاعبه هزاع الشرياني في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 9، ثم أضاف زميله إبراهيم بابا ثلاثة أهداف متتالية «هاتريك» في الدقائق 17،28،29 ليقود فريقه إلى الفوز وصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

وفي المواجهة الثانية فاز فريق نعمة على المدفعجية السوداني بهدف وحيد سجله اللاعب ناصر محمد في الدقيقة 14، ليحصد نعمة أول ثلاث نقاط ويعوض خسارته في الجولة الأولى من أبوظبي للإعلام، أما فريق المدفعجية السوداني فقد جمع نقطة واحدة ويتوقف تأهله على فوزه وخسارة نعمة في مباراة الجولة الأخيرة، أدار مباراتي هذه المجموعة الحكمان أحمد مصبح وعلي واحد.

وفي مباراتي المجموعة الرابعة تغلب فريق المقام على ميغا تالانتس بثلاثية نظيفة أحرز منها بندر الهاجري هدفين في الدقيقتين 20، و29.

واللاعب خالد هلال في الدقيقة 23. وفي المباراة الثانية تقدم فريق بلاتينيوم على مجموعة الأجور للسفريات بثلاثية نظيفة تبادل في تسجيلها عبد الكريم المصعبي وعبد الله فرج وصالح سعيد في الدقائق 3 و4 و20 على التوالي. أدار المباراتين الحكمان راشد مصبح وعلي شملان.

من جانبه، رحب مسلم أحمد مدير البطولة بالحضور ونقل لهم تحيات الشيخ سعيد بن طحنون وتمنياته بالتوفيق والنجاح في هذه التظاهرة الرياضية النسوية بساحات أقوياء اليد، مثمناً المشاركة الكبيرة .

والتي تثلج صدورالجميع بتواجد 8 فرق تعتبر الأولى والأكبر بساحات اللعبة في الدولة، وخاصة لما تضمه من نخبة من اللاعبات المواطنات إلى جانب العديد من اللاعبات العرب والأجانب.

تحد

من جهتها، تصل بطولة الكرة الطائرة للسيدات مساء اليوم إلى خط النهاية، حيث تشهد صالة نادي العين المغلقة باستاد خليفة بن زايد مباراتي الدور النهائي لتحدي مراكز الفرق الأربعة التي صعدت إلى هذه المرحلة.

وكانت البطولة قد شهدت ليلة أمس مباراتي نصف النهائي، حيث تقابل أونلي فريش ـ دبي أول المجموعة الثانية مع أسبريا ثاني المجموعة الأولى، بينما جمعت الثانية بين فريقي سكاي دايف أول المجموعة الأولى والوصل ثاني المجموعة الثانية.

والفريقان الخاسران في مباراتي الأمس سوف يلتقيان اليوم في الساعة التاسعة و45 دقيقة لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يخوض الفائزان المباراة النهائية في الساعة العاشرة والنصف لتحديد هوية البطل ووصيفه.

وفي مباراتي أول من أمس، فاز فريق أونلي فريش ــ دبي على إيوا بنتيجة 2/‏صفر جاءت نتائجهما 11/‏25 و3/‏25 بينما تغلب في الثانية فريق الوصل على نادي فتيات الشارقة أيضاً 2/‏صفر وجاءت نتائجهما 20/‏25 و14/‏25.

هدف

أبدى يحيى مرهون إداري فريق نعمة، رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام المدفعجية السواني والحصول على أول ثلاث نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى وقال: «كل المؤشرات تؤكد أن البطولة في النسخة الحالية ستكون قوية وأفضل من البطولة السابقة من خلال المستوى الفني الذي قدمته كل الفرق حتى الآن.

وهو ما يعني أن الأدوار القادمة ستكون المنافسة فيها في غاية الصعوبة، وأضاف: هدفنا من البطولة أن نصل إلى الأدوار المتقدمة وننافس على اللقب، ونأمل أن يحالفنا التوفيق.