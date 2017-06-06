اللنجاوي وصيف العالم في مونديال الدراجات المائية

أضاف علي اللنجاوي إنجازاً جديداً إلى رصيده المضيء، بحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم للدراجات المائية «جائزة إيطاليا الكبرى» التي اختتمت أول من أمس، وقد سجل علي هذه النتيجة في فئة «راناباوت جي بي 2» بين 40 متسابقا من عدة دول.

ورغم الصعوبات البالغة والمشاكل التي طاردته خلال السباق، وتعطل دراجته في الجولتين الأولى والثانية، وبفضل براعته وذكائه، تمكن من التعويض في الجولة الثالثة، وحصد المركز الثاني بمجموع نقاط الجولات.

وكان الاتحاد قد شارك في هذه البطولة بثلاثة متسابقين، وهم مانع حبيب المرزوقي، والبطل الناشئ سلمان يونس العوضي، إلى جانب علي اللنجاوي، ورغم أنها المشاركة العالمية الأولى للمتسابق مانع المرزوقي إلا أنها كانت قوية واستطاع اقتناص المركز الثاني عشر.

وتواصل جهود اتحاد الإمارات للرياضات البحرية حصد الثمار وتحقيق الإنجازات الدولية، التي من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات على صعيد الرياضات البحرية عالميا.. فقد برهن المتألق علي محمد يوسف اللنجاوي على صواب رؤية الاتحاد وثقته في قدراته كمتسابق موهوب في رياضة الدراجات المائية قادر على الذهاب بعيدا وتحقيق الكثير من الإنجازات للدولة إذا وجد الاهتمام والرعاية والدعم الكافي لصقل قدراته.

اهتمام

وكان مجلس إدارة الاتحاد في إطار استراتيجيته الجديدة، قد اهتم منذ توليه المسؤولية، بإتاحة الفرصة أمام الموهوبين من متسابقي الإمارات للمشاركة في البطولات الكبيرة واكتساب الخبرات التي من شأنها صقل قدراتهم ومساعدتهم على إضافة المزيد من الإنجازات للرياضات البحرية الإماراتية التي تحتل مكانة عالية على الصعيد العالمي بفضل ما حققه أبناء الإمارات من إنجازات عالمية طوال السنوات الماضية منحتهم لقب أمراء البحار.

وفي إطار هذه الاستراتيجية كان الاتحاد قد منح نجوم الإمارات فرصة المشاركة في ماراثون بطوله العالم بجزيرة المارتنك جنوب امريكا من 4 -7 مايو الماضي والذي أقيم لمسافة٦٠٠ كيلو متر على ثلاثة أيام، وحقق خلاله علي اللنجاوي المركز الثالث في فئة كبار المحترفين.

وحصد مانع المرزوقي المركز الأول في فئه المحترفين محدود التعديل رغم صعوبة توفير المعدات الميكانيكية، كما سيشاركون في الجولة الثانية من البطولة في المغرب نوفمبر المقبل.

كما شاركوا في بطولة أوروبا للدراجات المائية في كرواتيا من 19 إلى 21 مايو الماضي وحصدوا 3 ميداليات، اثنتان للمتسابق علي اللنجاوي هما ذهبية تحدي الأمواج التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، وفضية فئة الجي بي ٢ محترفين.

وحصد الثالثة سلمان العوضي المركز الثالث في فئة الجي بي 3 محترفين، وبذلك بلغ رصيد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية منذ تشكيل المجلس الجديد ٧ ميداليات متنوعة، وهي مرشحة للزيادة في المرحلة المقبلة.

وقد هنأ حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أبناء الإمارات نجوم الدراجات المائية على هذه الإنجازات العالمية المشرفة، وشكرهم على جهودهم الصادقة وإخلاصهم في أداء واجبهم، وأكد بأن الاتحاد سيواصل مسيرته في دعم أبناء الإمارات الموهوبين وتهيئة المناخ المناسب أمامهم لصقل قدرتهم والارتفاع بمستوى أدائهم بما يؤهلهم لإضافة المزيد من الإنجازات للرياضات البحرية في دولة الإمارات.

كما أعربت مهرة فلكناز، الأمين العام للاتحاد، عن سعادتها بنجاح أبناء الإمارات في تحقيق هذا التفوق رغم صغر سنهم وقلة خبراتهم، وسعادتها الأكبر لنجاح استراتيجية الاتحاد في بناء قاعدة متينة من المتسابقين.

مشيرة إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد نجوماً آخرين في رياضات بحرية أخرى.. حيث يعكف الاتحاد حاليا على اكتشاف العناصر الموهوبة في مختلف المسابقات ووضع البرامج التي من شأنها دعمهم في تحقيق إنجازات بحرية أخرى لدولة الإمارات.