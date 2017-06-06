محمد بن سلطان: هدفنا المراكز الأولى

توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي بالمؤازرة والتشجيع إلى فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا 2 .

والذي يغادر اليوم إلى مدينة ميلان الإيطالية من أجل حضور معسكر تدريبي سريع، قبل التوجه إلى مدينة كوناس في ليتوانيا من أجل المشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والتي تقام في هذه المدينة يومي التاسع والعاشر من يونيو الجاري.

ونقل الشيخ محمد للمتسابقين تحية ومؤازرة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي مؤكدا حضور واهتمام الإدارة العليا بالفريق دوما ومتابعة كافة مشاركاته في كل المنافسات والتحديات.

وأكد سموه أن أبطال الإمارات بصدد صناعة الإنجازات مجددا وتقديم التفوق لرياضة الإمارات من خلال هذه البطولة والتي يشارك فيها الفريق بشكل رسمي للموسم الثاني على التوالي، وشدد على أن كوادر الفريق قادرة على تحقيق الفوز في الجولة الأولى والوصول لأفضل النتائج، وقال: مشاركتنا للموسم الثاني في هذه البطولة تأتي لتحقيق الخبرة واكتساب المهارات المطلوبة من أجل المنافسة وبشكل أساسي في المستقبل عبر هذه البطولة.

ولكن في الوقت ذاته نرغب ونتطلع في أن يتمكن متسابقو فريقنا من تحقيق مراكز متقدمة ونتائج إيجابية، خاصة وأن الموسم الماضي قد حقق من خلاله الفريق أكثر من منصة في المشاركة الأولى من خلال هذه البطولة.

مشاركة

وتابع سموه: تأتي مشاركة فريق أبوظبي لكي تحقق لنا تكاملا من ناحية المشاركة والحضور في أغلب البطولات العالمية للزوارق السريعة وأن يكون الحضور الإماراتي والتواجد مستمرا على المستوى البحري العالمي.

وتتجه بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة اليوم إلى مدينة ميلان لكي تبدأ معسكرا تدريبيا سريعا يستمر ليومين متواصلين، وسيتم من خلاله التدريب على الزوارق نفسها التي سيشارك من خلالها الفريق في البطولة العالمية، وعقب المعسكر يتوجه الفريق إلى مدينة كوناس والتي تقع في ليتوانيا.

حيث ينوي المشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والتي تنطلق في ست محطات أوروبية هذا الموسم، وتشارك بعثة فريق أبوظبي بقوة من خلال الموسم الحالي وفي استمرار لخطة حصد الخبرة والمهارة ضمن هذه البطولة القوية التي يظهر من خلالها الفريق للموسم الثاني على التوالي.

نهج

ويشارك فريق أبوظبي من خلال الجولة الحالية بمتسابقيه راشد القمزي ومحمد المحيربي وراشد الرميثي في استمرار لسياسة الفريق القوية ونهجه بأن يكون لشبان الفريق اسم وحضور عبر هذه البطولة، وكان الجهاز الفني قد وصل مبكرا إلى المدينة مع زوارق الفريق من أجل بدء المنافسة وترتيب معسكر الفريق قبل انطلاق البطولة.

ويبحث الفريق في الجولة الأولى للبطولة عن حضور قوي وتحقيق للمراكز الأولى، بالإضافة لمواصلة حصد الخبرة وتنمية القدرات عبر هذه البطولة حيث أكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن مهمة الفريق الأساسية من خلال البطولة هي التركيز على عنصر اكتساب الخبرات.

وفي الوقت ذاته محاولة الوصول للمراكز الأفضل وتحقيق الأزمنة الأعلى، وقال: بالرغم من أن قدرات المتسابقين قوية ولديهم التمكن وعناصر التفوق، إلا أننا نركز على أن يستمر الفريق في بناء قدراته عبر المشاركة في هذه البطولة والمنافسة القوية مع بقية الفرق.

وأضاف الرميثي: تتميز هذه البطولة بأن كافة المشاركين من المتسابقين المحترفين والأقوياء في منافسات الفورمولا 2 ونشاهد مستويات فنية عالية من خلالها، ولذلك فإن المردود الفني سيكون قويا لمتسابقينا عبر هذه المشاركة.