رفع مكافآت «الصالات» و «الطائرة» في دورة ند الشبا إلى 4 ملايين درهم

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية عن رفع مكافآت الفائزين في منافسات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة في النسخة الخامسة من الدورة التي سيتم تنظيمها تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت اللجنة المنظمة للدورة أن مجلس دبي الرياضي رفع قيمة المكافآت للدورة المقبلة، حيث ارتفعت قيمة إجمالي مكافآت الفرق الفائزة في منافسات كرة قدم الصالات الى مليونين و310 آلاف درهم، فيما ارتفعت مكافآت الفرق في منافسات الكرة الطائرة إلى مليون و560 ألف درهم، وذلك في إطار دعم الفرق المشاركة وزيادة مستوى التنافس في الدورة التي تقام تحت شعار "قدرات بلا حدود" وباتت تعد الحدث الأهم في شهر رمضان من كل عام.

ورفع اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لدعمه الدائم للدورة التي يستضيفها مجمّع ند الشبا الرياضي حتى أصبحت الحدث الرياضي والمجتمعي الأهم في شهر رمضان، وحققت أهدافها الرياضية والانسانية العديدة، وأصبح اسم مجمع ند الشبا الرياضي عنوانًا لأجمل المنافسات والمبادرات الرياضية المجتمعية.

كما تقدم رئيس اللجنة المنظمة بالشكر إلى مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي لمتابعته الاستعدادات لتنظيم الدورة والتوجيه بتوفير كل سبل الدعم والنجاح لها لمواصلة أداء دورها الرائد في تطوير الرياضة وزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز الترابط بين فئات المجتمع.

وخصصت اللجنة المنظمة مكافآت مجزية للمشاركين في باقي المنافسات وهي : كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجري، الدراجات الهوائية، البادل تنس، المبارزة والتحدي (اللتان يتم إضافتهما للمرة الأولى للبرنامج)، وسيتم الإعلان عنها تباعا.