خالد القاسمي بطل رالي أبوظبي الصحراوي

توج الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، قائد فريق أبوظبي للسباقات، بطلاً لرالي أبوظبي الصحراوي، الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة (كروس كانتري) الذي اختتمت منافساته أمس في العاصمة أبوظبي، في إنجاز تاريخي لرياضة السيارات الإماراتية.

ويكتب اسمه بحروف من ذهب في سباقات الراليات الصحراوي بصفته أول سائق إماراتي يفوز برالي أبوظبي منذ إدراجه تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وأول إماراتي يتوج باللقب منذ 25 عاماً. وتوج الشيخ خالد القاسمي وزميله الملاح خالد الكندي باللقب والميدالية الذهبية، عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، ومؤسس الرالي، وطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، وعبد اللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات.

إنجاز تاريخي

ودخل الشيخ خالد القاسمي تاريخ الراليات بعد الفوز على متن سيارة دفع خلفي، وهو ما يعد إنجازاً تاريخياً لكونه حديث العهد بسباقات الكروس كانتري، ومنح الفوز الشيخ خالد القاسمي صدارة ترتيب بطولة العالم للراليات الصحراوية برصيد 81 نقطة، إذ كان قد أحرز المركز الثاني في سباق باخا دبي الدولي أخيراً.

وأعرب الشيخ خالد القاسمي عن سعادته وفخره باللقب الذي تحقق لأول مرة في تاريخه والأول لسائق إماراتي منذ 25 عاماً، وأهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إهداء الفوز

كما أهدى القاسمي الفوز إلى الشعب الإماراتي بكامله ومحبي وعشاق رياضة السيارات، وقال: «أشعر بسعادة غامرة بهذا الإنجاز الكبير، خاصة أنني شاركت لاكتساب الخبرة والتعلم أكثر في مثل هذا النوع من الراليات الصحراوية الطويلة، وكل كيلومتر كنت أقطعه في رالي بلادي كنت أتعلم منه درساً جديداً.

ولقد بذلنا تحديات كبيرة للغاية، خاصة في اليوم قبل الأخير مع إصابة السيارة بعطل، وخسرنا الكثير من الوقت، إلا أننا تابعنا العمل، وبفضل الإصرار والعزيمة تمكنا من تقديم أفضل ما لدينا».

وأنهى الشيخ خالد القاسمي الرالي في زمن إجمالي قدره 19,16,28,8 ساعة، متقدماً على وصيفه بروكوب بفارق 41,26 دقيقة، وذلك بعدما كان القاسمي الأسرع في المرحلة الخامسة والأخيرة أمس، بينما احتل القطري محمد أبو عيسى المركز الثالث، كما أحرز منصور بالهلي المركز الثالث في فئة الـ«تي تو».

وأكد محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، أن فوز الشيخ خالد القاسمي برالي أبوظبي الصحراوي إنجاز كبير وفخر لدولة الإمارات، موجهاً التهنئة للقاسمي على الفوز والتتويج باللقب.