طلقات عالمية «أم الإمارات» تسدد في العين اليوم

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم، منافسات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية الأولى لرماية السيدات، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، قبل أن تتجه إلى محطتها الثانية في مصر، ثم تذهب إلى إيطاليا، ومن بعدها إلى المملكة المغربية.

حيث المحطتان الثالثة والرابعة على الترتيب، وتعد البطولة الحالية، هي الأغلى على مستوى العالم من حيث جوائزها المالية، التي تتجاوز مليون ونصف المليون درهم، والأضخم من حيث عدد المشاركات، الذي وصل إلى 115 رامية، يمثلن 28 دولة، ويدير البطولة 11 حكماً وجور، إلى جانب فنيي الميادين، ويقود حكمنا الدولي حسن الشحي رئيس لجنة الحكام.

البداية بـ «التراب»

وتبدأ منافسات اليوم في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، والتي تشارك فيها 25 رامية، يمثلن 13 دولة، بينها راميات الإمارات، وسوف تصوب كل منهن ثلاث جولات، بإجمالي 75 طبقاً، تتأهل في نهايتها أفضل ست راميات، وفق قانون الاتحاد الدولي، ليتنافسن في ما بينهن على الميداليات الثلاث والجوائز المالية.

وتشارك في رماية الأطباق اليوم 4 راميات إماراتيات، هن: فاطمة محمد وعائشة الياسي ومدية سالم المهيري وياسمين عبد الرحمن تهلك، إلى جانب نخبة من بطلات العالم، أبرزهن الإيطالية جيسكا روسي، واللبنانية ري باسيل، والسلوفاكية سوزانا، والنيوزيلاندية روني، والمغربية مريم رماح، والروسية لوموديلا.

والفنلندية ساتو، وأما رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء، فسوف تشهد الميادين بالصالة المغطاة، منافسات المسدس 25 م، والتي تشارك فيها 22 رامية، يمثلن 15 دولة، إلى جانب راميات الإمارات، وتشهد البطولة مشاركة إيجابية وواسعة من المنتخبات العربية، وفي مقدمها الإمارات وقطر والبحرين ومصر والمغرب ولبنان والعراق.

سعادة عيناوية

وأعرب مبارك سيف العرياني مدير نادي العين للفروسية والرماية والغولف، عن سعادته باستضافة النادي للنسخة الأولى من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات 2017، والتي تعد الحدث العالمي الأكبر على مستوى رماية السيدات في العالم.

وقال إن نادي العين، وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المكتب التنفيذي بأبوظبي، رئيس النادي، سوف يسخر كافة الإمكانات والمرافق لراحة المشاركات، وتسهيل مهمتهن، وإنجاح الحدث، لنعكس صورة الدولة الحضارية أمام الضيوف والعالم.

إشادة بحرينية

ووصل إلى البلاد عدد من المسؤولين عن الرماية في العالم، وفي مقدمهم الشيخ علي بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري، والمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي والكويتي للرماية، لحضور حفل افتتاح البطولة مساء أمس، ومتابعة المنافسات الافتتاحية للحدث العالمي الكبير.

وأثنى الضيف البحريني، الشيخ علي عبد الله آل خليفة، على فكرة إقامة بطولة عالمية للسيدات، مشيداً بمبادرات دولة الإمارات، ومكرمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بإقامة هذه البطولة الكبرى، ودعمها الكبير واللا محدود للرياضة النسائية بوجه عام، لجميع سيدات العالم.