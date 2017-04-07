الغش يقصي لاعباً هندياً في دولية الشطرنج

على الرغم من وضوح قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج، فيما يخص إدخال الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها إلى داخل قاعة اللعب والعقوبات المترتبة على مخالفتها، إلا أن الهندي جيل شاه (21 سنة)، أصر على إدخال هاتفه خفية، في بطولة دبي المفتوحة التاسعة عشرة للشطرنج على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، المقامة حالياً في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتجاوز اللاعب الهندي، إجراءات التفتيش الاعتيادية عند بوابة القاعة.

وأثناء مباراته على الطاولة 93 في الجولة الثالثة، مع مواطنه دوشيانت شارما (14 سنة)، تسرب الشك إلى حكام البطولة في حركاته، طالبين منه إيضاح ما إذا كان يحمل هاتفاً في جيبه.

والذي كان يخفيه في «كم» قميصه، مما اعتبره الحكام محاولة غير مشروعة للغش، وعليه تم إنهاء المباراة بخسارته، وعند رفضه التجاوب مع رئيس الحكام، مهدي عبدالرحيم في فتح هاتفه للتأكد من عدم تشغيل أي برنامج خاص بالشطرنج، قرر رئيس الحكام اتخاذ قرار بشطبه، واستبعاده من المنافسة.

تعادلات

وسيطر التعادل على أغلب لقاءات تلك الجولة، حيث تعادل المصنف الثاني في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ألكسندر أريشينكو مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي سونيلدوت نارايانان، وأجبر الناشئ الإيراني علي رضا فيروزجا منافسه المصنف الرابع في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الإسباني ديفيد انتون على التعادل في مباراة قوية.

وتعادل المصنف التاسع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابرئيل سارغيسيان مع الأستاذ الدولي الصيني زو زيانغيو، وتمكنت الأستاذة الدولية الهندية تانيا شاديف المصنفة أعلى السيدات المشاركات تصنيفاً من إجبار الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسندر رحمانوف على التعادل، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين مع النرويجي يوهان سالومون.

فوز سالم

وعلى صعيد نتائج لاعبينا، أضاف لاعبنا سالم عبدالرحمن نقطة ثانية إلى رصيده بتغلبه على الأستاذ الاتحادي الهندي دوتا جويديب، فيما تعادل بطل الإمارات أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق مع الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني نيجات عباسوف، وتغلب علي عبدالعزيز على عبدالله مراد وسالم أحمد سالم على الأستاذة الدولية الأسترالية ايرينا بيريزينا.

وفي نتائج اللاعبين العرب، تغلب الأستاذ الدولي المصري أحمد عدلي على منافسه الأستاذ الدولي كارين غريغوريان من تركمانستان، وتعادل الأستاذ الدولي السوري عبدالقادر ريس مع الأستاذ الدولي الهندي شيامنيكيل،وفاز الدولي المغربي محمد تيسير على الهندي فيدانت بانيسار.