تسجيل وفحص سباق «الدراجات المائية» اليوم

تبدأ اليوم إجراءات المشاركة في منافسات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة السابعة والختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية 2017).

والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد في شاطئ أم سقيم (كايت بيتش) ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي. ويشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي اليوم، استكمال إجراءات التسجيل في مقر النادي والتدقيق على الأوراق والرخص.

فضلاً عن إجراء الفحص الفني الخاص على كل دراجة مشاركة، تمهيداً للانتقال يوم غد -السبت- إلى مقر الحدث في شاطئ (كايت بيتش.

اجتماع تنويري

كما يعقد في الفترة المسائية الاجتماع التنويري الخاص، بين اللجنة المنظمة للسباق والمتسابقين المشاركين لشرح مسار السباق، والتعرف إلى أهم النقاط فيه، وكذلك الاستماع إلى وجهات النظر والرد على جميع الاستفسارات، قبل التوجه إلى ساحة التنافس يوم غد وذلك بحضور ممثلي اللجنة المنظمة ومشرف عام السباق