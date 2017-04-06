عبد المعطي: نبحث عن المواهب لدعم «أبيض الطائرة»

كشف عصام عبد المعطي، مدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، عن البدء من الآن، في تحضير «الأبيض»، للمشاركة في البطولة الخليجية للطائرة للسيدات المقررة خلال نوفمبر المقبل، وذلك بالتركيز على فرق الفتيات في أندية الدولة، بهدف تطعيم صفوف المنتخب الأول، بعدد من اللاعبات الواعدات، للحفاظ على قوة «الأبيض»، والذي توج مؤخراً بطلاً للدورة الخامسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر، وحافظ على الميدالية الذهبية، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته، ليحصد العلامة الكاملة 9 نقاط.

تجارب

أشار مدرب منتخبنا الوطني، إلى أن ما تحقق في الدورة الخليجية الأخيرة، ثمرة عمل مكثف في إعداد وتحضير اللاعبات طوال الشهور الماضية، والتي خضع فيها «الأبيض» لعدد من المعسكرات الداخلية، وخاض خلالها 7 مباريات ودية من العيار الثقيل، وقال: «رغم أننا لم نقم أي معسكر خارجي طوال فترة الإعداد، إلا أن المباريات الودية التي خاضها الأبيض، ساهمت في توفير الاحتكاك القوي، وخبرة المباريات، للاعبات قبل خوض مواجهات الدورة الخليجية، خاصة وأن الفرق التي واجهناها في المباريات الودية، كانت على نفس مستوى المنتخبات الخليجية التي حققنا الفوز عليها في الدورة».

تقارب

أضاف عبد المعطي: «حرصت كذلك خلال المعسكر الداخلي قبل البطولة، على أن تكون مبارياتنا الودية متقاربة الأيام، بل هناك مباراتان كان الفارق الزمني بينهما 24 ساعة، بهدف تعود اللاعبات على خوض المباريات في جدول مضغوط، وهو ما يحدث في الدورات والبطولات الكبرى، ولذا لم يكن هناك أدنى مشكلة لدى لاعبات الأبيض، عند المشاركة في الدورة الخليجية، ولم تتأثر اللاعبات بخوض المباريات خلال فترة زمنية قصيرة، وأدت اللاعبات ما عليهن وأكثر من المطلوب منهن، وكن عند قدر المسؤولية، وحققنا ميدالية ذهبية غالية في حدث خليجي مهم، وأكدن من خلاله، الحفاظ على زعامة الكرة الطائرة للسيدات في المنطقة الخليجية».

الاختيار

كشف عصام عبد المعطي، أن أمنية فاطمة حسن صالح، قائد منتخبنا الوطني، ساهمت كثيراً في تحقيق ذهبية الخليج، بقوله: «يعتبر المنتخب البحريني الأفضل بين المنتخبات المشاركة بعد المنتخب الإماراتي، لأنه فريق تم اختيار عناصره بدقة، ويجيد الأداء داخل الملعب وفق خطة لعب واضحة، ولذا كانت مواجهته هي الأقوى بالنسبة لنا، ولكن ساعدنا على تجاوزه، أن مباراتنا معه كانت الأولى لنا بالدورة، وفي الحقيقة، كانت أمنية من قائدة منتخبنا فاطمة صالح، والتي كشفت عنها ليلة إجراء القرعة، عندما تحدثت معي، متمنية أن تكون مواجهتنا الأولى في البطولة أمام المنتخب البحريني، وبررت أمنيتها برغبة الثأر من خسارة الأبيض أمام البحرين بثلاثة أشواط نظيفة، في آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين، وتحققت أمنيتها، ولم يكن هناك داع قبلها لتحفيز اللاعبات قبلها، لأن رغبتهن بالفوز كانت قوية بالفعل، وفوزنا على البحرين، ساهم في رفع المعنويات، ومهد الطريق أمامنا نحو الذهب».

التجديد

أكد عصام عبد المعطي، مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للسيدات، على ضرورة التجديد والإحلال المستمر في صفوف «الأبيض»، ليستمر في تفوقه خلال السنوات المقبلة، وقال: «كان لدينا في المنتخب الوطني، اللاعبة منى حيدر، والتي حصلت على لقب أفضل لاعبة حائط صد، في دورة الألعاب العربية، ولكنها أعلنت اعتزالها منذ حوالي 7 أو 8 شهور، وبالتالي كان علينا البحث عن وجه جديد لسد النقص في هذا المركز في صفوف المنتخب، وتمكنا من العثور على اللاعبة ندوى، وهي موهبة واعدة قادرة على تمثيل المنتخب باقتدار طوال السنوات المقبلة، وهناك أيضاً اللاعبتان أمل ولطيفة، والأخيرة كانت أصغر اللاعبات المشاركات في الدورة الخليجية».

تفاؤل

أعرب مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للسيدات، عن تفاؤله بمستقبل اللعبة في الدولة، بقوله: «لا يوجد خوف على مستقبل الطائرة بالنسبة للسيدات في الإمارات، مع وجود مجموعة من اللاعبات الواعدات القادرات على تعويض أي غيابات في صفوف المنتخب الوطني الأول، وعلى سبيل المثال، كنا المنتخب الوحيد الذي لعب باثنين ليبرو في دورة الخليج، وعندما تعرضت اللاعبة منى عباس، للإصابة، كان لدينا 4 أو 5 معدين بالفريق، ونحن بدعم من مجلس إدارة اتحاد الطائرة الحالي، نعمل بشكل جيد ومنظم، ولدينا مزيج جيد يجمع بين اللاعبات أصحاب الخبرة، واللاعبات الشباب، أمثال لطيفة ونوف وجواهر».

تطعيم

أشار عصام عبد المعطي، إلى أنه حريص في اختياراته الجديدة لتطعيم المنتخب ، بأن تكون اللاعبات الجدد من طوال القامة، لأن الطول أصبح ضروريا ولذا فهو حريص على متابعة اللاعبات في دوري الفتيات أو الجامعات أو المدارس، واختيار أفضلهن.

الوصل وبني ياس في تحدي فك الاشتباك

يصل الدوري العام للكرة الطائرة رجال في السابعة و15 دقيقة من مساء غد الجمعة، إلى محطته قبل الأخيرة، عندما يلتقي حتا مع العين والوصل مع بني ياس والأهلي مع الجزيرة والنصر مع الشباب.

وتعتبر مواجهة الوصل وبني ياس، الأهم في تلك الجولة، والتي يمكن ان تحسم كثيراً الصراع على بطاقة المركز الرابع المؤهلة للمشاركة في دورة «البلاي أوف» على لقب الدوري، عقب نهاية الدور الثاني.

ويتساوى فريقا الوصل وبني ياس في عدد النقاط، ولكل منهما 22 نقطة، ويحتل بني ياس المركز الرابع، بفارق نسبة نقاط الأشواط عن الوصل الخامس.

في حين، ستكون مباراتا حتا مع العين والنصر مع الشباب، فرصة لتجربة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع فريقي العين والشباب، بشكل أساسي في الموسم الحالي، بعدما ضمن الفريقان التأهل إلى دورة «البلاي أوف»، بتصدر الشباب للترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العين الثاني. ويملك العين مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة، بسبب مشاركته في البطولة الخليجية، والتي تجمعه مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها يكون العين، قد أنهى مبارياته، مع العلم أن الشباب ينهي غداً، مبارياته في البطولة، بعدما تم تقديم مباراته مع الأهلي من الجولة الثامنة عشرة الأخيرة، لتقام يوم الجمعة الماضي، وفاز فيها الشباب 3-2. وفي المقابل، يسعى النصر إلى تعزيز وجوده بالمركز الثالث، والذي يحتله حالياً برصيد 25 نقطة، فيما ابتعد الجزيرة عن صراع التأهل للمربع الذهبي، باحتلاله المركز السادس برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن حتا السابع، ويأتي عجمان ثامناً برصيد 9 نقاط، ويحصل عجمان على راحة في تلك الجولة، ويحتل الأهلي المركز التاسع الأخير برصيد 5 نقاط.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثامنة عشرة الأخيرة يوم 14 أبريل الجاري

سالم الكثيري يتفرغ للطائرة

تقدم سالم الكثيري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، ليتفرغ لمهام عمله في الطائرة، استجابة للائحة الهيئة العامة للشباب والرياضة، والقاضية بعدم الجمع بين منصبين في العمل الرياضي.

استقالة

تسلم اتحاد الكرة الطائرة، صورة من استقالة الكثيري من إدارة بني ياس، لعرضها على الهيئة العامة للشباب والرياضة، والتي طالبت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، بتحديد موقفه واختيار منصب واحد للعمل فيه.

رعايةمن ناحية أخرى، يبحث اتحاد الطائرة عن جهة داعمة لبطولة راشد الدولية للكرة الطائرة، في محاولة لإعادة الحياة إلى البطولة المتوقفة منذ سنوات طويلة، ويسعى الاتحاد من خلال تلك البطولة، إلى تجهيز اللاعبين الدوليين بصورة جيدة للاستحقاقات المقبلة.

كان هناك توجه قوي من مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، بإعادة تنظيم البطولة الدولية، ولكنه اصطدم بصعوبة توفير راعٍ أو داعم لتلك البطولة، بما يهدد بتواصل توقفها هذا العام أيضاً.

الملا ينافس على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للطائرة

يغادر يوسف الملا، رئيس اتحاد الكرة الطائرة اليوم، متوجهاً إلى البحرين، لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، وخوض انتخابات عضوية الاتحاد ولجانه المختلفة، والتي تجرى يومي السبت والأحد المقبلين.

يرافق الملا، محمد عبد الكريم جلفار، نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، قبل أن يغادر منصبه العربي، حيث يسعى الملا، إلى الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للطائرة في الدورة الجديدة.

يتنافس الملا، مع 12 مرشحاً، على 8 مقاعد مخصصة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد واللجنة التنفيذية لدورة 2016-2020، ويواجه الملا مرشحيه من منطقة الخليج، وهم السعودي عبد الهادي الحبابي، اليمني محسن صالح، القطري علي غانم الكواري، والعماني بدر بن علي الرواس، ويتم اختيار 3 أعضاء منهم، ويتوقع أن تشهد تلك المقاعد، صراعاً شرساً لشغلها، مع قوة المرشحين من منطقة الخليج.

كما يتم اختيار 3 أعضاء أيضاً يمثلون منطقة شمال أفريقيا من بين المرشحين، المصري فؤاد عبد السلام، والتونسي فراس الفالح، والجزائري طوقام عقبة، والليبي جمال الزروق، والسوداني خالد عبدالله محمد، بينما يتم اختيار عضوين من منطقة المشرق العربي من بين المرشحين اللبناني علي خليفة حيدر، والأردني بشير العلوان، والعراقي مناف فاضل عباس. في حين، سيتم اعتماد احتفاظ الشيخ علي بن محمد آل خليفة، برئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي لولاية رابعة، بالتزكية، في الوقت الذي تم فيه ترشيح كل من حيي البدواوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، المدير المالي، لعضوية اللجنة الفنية، ومبارك حارب زويد، عضو المجلس، رئيس لجنة الطائرة الشاطئية، لعضوية اللجنة الشاطئية، والحكم خالد راشد، لعضوية لجنة الحكام.