اتحاد الكاراتيه يستعد مبكراً لمونديال 2020

بدأ اتحاد الإمارات للكاراتيه، عملياً الاستعداد لمونديال 2020 الذي تحتضنه الدولة بالتزامن مع معرض إكسبو العالمي، مستثمراً نجاحاته الباهرة في استضافة بطولة «بريمرليغ دبي العالمي»، التي أقيمت في صالة نادي الوصل خلال الفترة من 31 مارس حتى 2 أبريل الجاري بمشاركة 872 لاعبا ولاعبة يمثلون 77 دولة من مختلف قارات العالم، وتتمثل أولى خطوات الاستعداد والتحضير المبكر لاتحاد الكاراتيه لمونديال 2020، بعقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لمجلس إدارته لبحث جميع الإيجابيات والسلبيات التي أفرزتها استضافة «بريمرليغ دبي العالمي»، وبحث السبل الكفيلة لتحقيق نجاح فني بالإمكان بلوغه من قبل أي من لاعبي ولاعبات الإمارات في المونديال، بالتوازي مع النجاح الإداري والتنظيمي المتوقع تحقيقه وبدرجات فائقة.

موازنة

وتشير الدلائل إلى أن اتحاد الكاراتيه بقيادة رئيس مجلس إدارته اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وكوكبة أعضائه الفاعلين، عازم على ربط النجاح الإداري بالتفوق الفني في مونديال 2020، ووضع الخطة التي تعزز علاقة الاتحاد مع الجهات التي رعت ودعمت استضافته بطولة «بريمرليغ دبي العالمي»، وتنمية تلك العلاقة في احتضان مونديال 2020، وبما يقود إلى توفير موازنة كافية لا تثقل كاهل الاتحاد بأي ديون أو التزامات مالية باهظة تتطلبها استضافة حدث عالمي كبير بحجم مونديال.

كما أن الاتحاد عازم على وضع آلية فنية مبكرة قابلة للتطبيق من اجل رفع مستوى إعداد لاعبي ولاعبات «كاراتيه الإمارات» لمونديال 2020، من خلال برنامج إعداد حقيقي يتضمن سلسلة من المعسكرات الداخلية والخارجية، والمشاركات في مختلف البطولات خصوصا على الصعيدين القاري والدولي، لا سيما وأن استضافة مونديال 2020 يتزامن مع أولمبياد طوكيو 2020، ما يعني أن إعداد نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» يجب أن يضع في الحسبان حلم بلوغ الأولمبياد باعتباره الهدف المنشود لكل أبناء اللعبة التي دخلت دورات الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخها بجهود شارك فيها بفاعلية أبناء الإمارات ممثلة برجال اتحاد الكاراتيه.