«عالمية أبوظبي للجوجيتسو» على خط الانطلاق

بدأ العد التنازلي للنسخة التاسعة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي ستنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى 23 أبريل الجاري على صالة آيبيك آرينا بالعاصمة أبوظبي، وتعتبر البطولة العالمية الأولى في تصنيف البطولات، نظراً للمشاركة العالمية الكبيرة، وتنوع منافساتها التي تمتد على مدار 14 يوماً، ومروراً بمنطقة المشجعين أو خيمة الأنشطة المصاحبة، وهذه العوامل جميعها محفزة وتلاقي قبولاً ورواجاً لدى عشاق الجوجيتسو، خصوصاً أن البطولة لا تقتصر على النزالات والمواجهات بين جميع فئات اللاعبين بداية من البراعم وحتى الأساطير بل تتضمن مبادرات اجتماعية وتوعوية وبرامج ترفيهية مخصصة للأطفال.

خلية نحل

وقال محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والمحاسبة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن الجميع داخل الاتحاد وبالتنسيق مع الجهات المعنية يعمل كخلية نحل على مدار 24 ساعة وقبل صافرة الانطلاق، والهدف توفير كافة سبل النجاح للبطولة الأهم الأغلى في العالم والتي تقدم الوجه الحضاري للدولة، وكشف المرزوقي عن أن عدد المسجلين من اللاعبين سواء على المستوى المحلي والدولي حتى يوم أمس تخطى 6400 لاعب ولاعبة، وسط توقعات بزيادة العدد نظراً للإقبال الشديد، ولذلك رأت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للبالغين حتى 12 الشهر الجاري.

تجهيزات الصالة

وأضاف: تجهيزات صالة آيبيك آرينا بمدينة زايد الرياضية محتضنة الحدث قد انتهت بنسبة 90%، وتم تجهيز 9 أبسطة للنزالات، مع إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للصالة بشكل عام والذي يتناول الإنارة ومنصة التتويج ومدرجات الجماهير، وأوضح أن الملامح الخاصة للبطولة قد اتضحت من حيث توافد الوفود، وتأكيد حضور اللاعبين، وأماكن حجز الفنادق، لافتاً إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يسعى دائماً إلى التميز والخروج بالبطولة في أبهى صورة.

منافسات

ولفت المرزوقي إلى منافسات البطولة تشهد إقامة فعاليات ومنافسات خاصة لذوي الإعاقة «بارا جوجيتسو». ويأتي إطلاق هذا القسم تماشياً مع مبادرة عام الخير في الإمارات 2017 وجزءاً من المسؤولية الاجتماعية لاتحاد الإمارات للجوجيستو، كما يتضمن الحدث شراكات مع عدة مبادرات مثل المبادرة الوطنية «جسدك أمانة»، وبنك الإمارات للطعام، وتابع: تقام مجموعة من ورش العمل والمبادرات على هامش الحدث، وتغطي مواضيع مهمة مثل التربية الأخلاقية والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والثقافة والتعليم، لتؤكد أن البطولة لا تقتصر على الجوجيستو، وإنما تشكل حدثاً شاملاً محفزاً للجميع، وبالنسبة لمنافسات البالغين والتي ينتظرها الملايين حول العالم، فقد حدد لها من 18 إلى 21 أبريل الجاري، على أن يكون اليوم التالي 22 لمواجهات الأساطير، بمواجهات أوائل التصنيف العالمي في اللعبة، ونزالات تتسم بالقوة والحماس في إثبات الذات على بساط رياضة النبلاء.

خيمة للعائلات

وأما الأسرة الإماراتية فهي على موعد مع الترفيه في «خيمة الأنشطة المصاحبة» أو منطقة المشجعين، والتي تفتح أبوابها للزائرين على مدار 14 يوماً وهي المدة المخصصة لمنافسات البطولة، وحظيت منطقة المشجعين برواج وقبول كبيرين من قبل الزائرين نظراً لتقديمها برامج ترفيهية خاصة بالطفل مثل «افتح يا سمسم» للنسخة الماضية، بالإضافة إلى أبرز المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تقدم نفسها وتعرض خدماتها فيما يخص صحة الفرد أو التعريف أكثر بالجانب الاجتماعي التوعوي، ومروراً بالجناح التراثي والذي يعكس التراث الإماراتي، وهذا التنوع بطبيعة الحال يلاقي رواجاً وقبولاً من قبل الزائرين سواء المحليين أو ضيوف الإمارات من الخارج، لذلك حرص اتحاد الجوجيتسو على توفير جو من المرح والاستفادة بجانب النزالات والمواجهات.

مهرجان ومنافسات

يتضمن برنامج البطولة مهرجاناً للأطفال وكبار السن يومي 10 و11 للإناث، ومنافسات الأطفال 12 و13، وتليها نزالات كبار السن «رجال وسيدات» 14 و15 الجاري، وخصص يومي 16 و17 لذوي الإعاقة «بارا جوجيتسو»، وقد لاقت الفكرة رواجاً كبيراً، وبادر لاعبو أكثر من 17 دولة بالتسجيل وقدموا عزمهم على خوض النزالات.