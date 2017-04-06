حمـدان بن محمـد يشهد انطلاقة مهرجــــــان المرموم للهجن

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، انطلاقة الفترة المسائية في اليوم الأول لمهرجان المرموم التراثي للهجن الذي يقام تحت رعاية كريمة من سموه، وتابع سموه المنافسات المثيرة للأشواط التي بدأت بسباقي الرموز على الكأس والبندقية بحضور سمو الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وجمع كبير من أهل الهجن وعشاق السباقات التراثية من دول مجلس التعاون الخليجي.

واشتمل اليوم الأول للمهرجان على 35 شوطاً، بواقع 20 في الفترة الصباحية و15 في المسائية، خصصت جميعها لسن الحقاقا لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كلم.

الفوز بالرموز

وبرز شعار مبارك مظفر محمد العامري، كأحد الشعارات القوية والمهمة لنيله شرف الفوز بكأس الحقاقا الإنتاج في أول أيام المهرجان، حيث تقدمت «ربشه» للعامري، الصفوف بكل ثقة وثبات نالت به مرتبة الشرف بهذا الفوز، قاطعة مسافة 4 كم في فترة زمنية قدرها 5:53:4 دقائق لينال كأس الشوط الأول.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتتويج الفائزين بالكأس والبندقية في منصة المضمار، وسط فرحة كبيرة من أنصارهما.

بقية النتائج

وأسفرت بقية النتائج للفترة المسائية للإنتاج عن فوز «شفا» لهزاع عبدالهادي الهاجري بصدارة الشوط الثالث للبكار، محققاً زمناً قدره 5:50:8 دقائق، وحلت «بشاير» لعمران محمد العامري ثانية، ثم «أعياد» لناصر حموده العفاري ثالثة.

وجاء «سمحان» لسالم محمد حران في المركز الأول للجعدان في الشوط الرابع بزمن 5:53:6 دقائق، وتلاه «وضاح» لحميد عبدالله الدرعي، ثم «مغادر» لمحمد سعيد الشامسي في المركز الثالث.

ونجحت «النايفة» لسالم سعيد ناصر المنهالي في تصدر الشوط الخامس للبكار بزمن 5:50:2 دقائق، تلتها «الضبوح» لسالم علي مكتوم الجنيبي، ثم «تغروده» لراشد سالم سعيد بن حلوكه في المركز الثالث.

وتصدر «الكايد» لسيف سهيل نخيرات العامري الشوط السادس للجعدان بزمن قدره 5:56:1 دقائق، ثم جاء «الشهم» لحمد محمد العامري في المركز الثاني، ثم «عزام» لأحمد سهيل الفلاحي ثالثاً.

وحققت «زاهية» لسعيد عبيد المزروعي صدارة الشوط السابع للبكار بزمن 5:54:8 دقائق، وجاءت «غازية» لمحمد غانم المنصوري في المركز الثاني، ثم «روعة» لسعيد محمد العفاري ثالثة.

وتصدر «مخوف» لسالم سيف غدير العرياني الشوط الثامن للجعدان بزمن قدره 5:54:8 دقائق، تلاه «هملول» لحمد محمد المنصوري، ثم «غزيلان» لفيصل عبدالله المري في المركز الثالث.

وحققت «ذخر» لمبارك راشد الهاجري صدارة الشوط التاسع للبكار بزمن 5:52:9 دقائق، ثم جاءت «طلايب» لحبروت سلطان الكتبي ثانية، تلتها «مواله» لمبارك حمد العامري في المركز الثالث.

وحقق «ناصي» لناصر بخيت العامري صدارة الشوط العاشر للجعدان بزمن 5:51:3 دقائق، ثم جاء «نسناس» لعبدالرحمن سيف العرياني في المركز الثاني، ثم «غياث» لحمدان محمد حمد الأحبابي في المركز الثالث.

30 شوطاً في اليوم الثاني لأبناء القبائل

يتواصل مهرجان المرموم التراثي في يومه الثاني، حيث يقام 30 سباقاً، مقسمة بالتساوي على فترتي الصباح والمساء، ومخصصة لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقا لمسافة 4 كلم في الميدان الذكي، للبكار المفتوح والجعدان المفتوح، حيث تقام 16 شوطاً في البكار المفتوح و14 في الجعدان المفتوح. وتشهد انطلاقة الفترة المسائية إقامة شوطين للرموز على الكأس والبندقية، تبدأ بهما هذه الفترة في الساعة الثانية ظهراً، وتليها بقية أشواط الفترة المسائية، وتم رصد جائزة نقدية قدرها ربع مليون درهم لبطل كأس البكار المفتوح، كما تم تخصيص جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس بواقع 150 ألف درهم للثاني، و100 ألف درهم للثالث، و50 ألف درهم للرابع، و30 ألف درهم للخامس، وينال الفائز بالبندقية في شوط الجعدان المفتوح مبلغ 200 ألف درهم، بينما ينال الثاني 100 ألف درهم، والثالث 70 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 30 ألف درهم.

جوائز قيمة

وفي بقية الأشواط لليوم الثاني، خصصت اللجنة المنظمة 28 سيارة من فئة الدفع الرباعي للأوائل في جميع أشواط الفترة الصباحية «15 فائز»، و13 للأوائل في أشواط الفترة المسائية من الثالث حتى الخامس عشر، وتتنوع السيارات بين شيفروليه، تويوتا ستيشن، نيسان باترول. كما تم رصد جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر متفاوتة تبدأ من 20 ألف درهم حتى 3 آلاف درهم.

الجمعة راحة

تتوقف السباقات في الميدان يوم الجمعة، ولكن تستمر فعاليات المهرجان في القرية التراثية وفي نادي دبي لسباقات الهجن، حيث يقام مزاد عزبة ملاقط، وهو المزاد الوحيد الذي يقام على هامش المهرجان التراثي هذا الموسم، وأكمل نادي دبي لسباقات الهجن كل الترتيبات لإقامة المزاد وفق الشروط المحددة، وتمت طباعة الكتاب الخاص بالمزاد وتوزيعه على أهل الهجن.

المري يقتنص أول «ناموس» للحقاقا في الفترة الصباحية

حققت «منحاف» لـ فرج سالم حفيظ النابت المري، أول انتصارات المهرجان في الفترة الصباحية وحلقت في مقدمة الشوط الرئيسي للحقاقا البكار وأهدت مالكها ناموساً وفوزاً مستحقاً بأول أشواط المهرجان وقطعت مسافة 4 كم في 5:57:1 دقائق، وجاءت في المركز الثاني «رأي» لمهير علي دري المنصوري .

وبصورة ملفتة جاء الشوط الرئيسي للحقاقا الجعدان مغايراً من حيث القوة والندية، إذ بسط «الأسد» لـ عبد الله صالح عبد الله المنهالي، هيمنته على ناموس وصدارة الشوط محرزاً التفوق الواضح وسجل 5:55:8 دقائق، وجاء في المركز الثاني «شاهين» لجبر جاسم ربيعة عيسى الكواري .

وانتظرت «جمرة» لـ عبد الله حمد مبخوت العامري، للشوط السابع عشر للبكار لحصد التوقيت الأفضل لأول أيام المهرجان مسجلة 5:55:7 دقائق، وجاءت في الشوط الثاني «انتصار» لمكتوم جاسم براك المزروعي.

وحسمت «سرابة» لسعيد سالم راشد العامري الشوط الثالث للبكار مسجلة زمناً قدره 5.59.0 دقائق، وجاءت «أثير» لمسلم الزفنة مسلم العامري في المركز الثاني.

وحقق «سليل» لمحمد عبد الله بن حميدان الفلاسي المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان، مسجلاً زمناً قدره 5:59:9 دقائق، وجاء «لهيب» لسيف مبارك بن هواش الخييلي في المركز الثاني و«غزيلان» لعبد الله محمد بالحب العامري في المركز الثالث.

وضربت «مياسة» ملك سعيد رغش طبازة العامري كل التوقعات وحسمت لقب الشوط الخامس للأبكار، مسجلة 6:01:1 دقائق، وجاءت «خيال» لمحمد راشد محمد آل حباب الهاجري في المركز الثاني .

وتفوق «وضاح» لجاسم محمد دغيميل العامري في الشوط السادس للجعدان واعتلى القمة مسجلاً 6:00:9 دقائق، فيما جاء عجيب لمعتوق رغش طبازة العامري في المركز الثاني .وتوجت «نشبة» لعبد الله سعيد مصبح المسافري بصدارة الشوط السابع، للبكار مسجلة 6:00:2 دقائق، وحصلت «قناعة» لمعضد الصغير علي دري المنصوري في المركز الثاني و«العبور» لحمد مبارك حميد النعيمي في المركز الثالث.

ووصل «الباز» لعبد العزيز جاسم ربيعة الكواري للصدارة في الشوط الثامن للجعدان مسجلاً 6:02:9 دقائق، يليه «هملول» لراشد سالم سعيد حلوكة في المركز الثاني.

وضربت «محبة» لسالم حمودة باروت العامري موعداً مع الصدارة في الشوط التاسع للبكار مسجلة 5:58:4 دقائق، .

وفاز «هملول» لسعيد ناصر سلمان الرشيدي بالمركز الأول للشوط العاشر للجعدان مسجلاً 5:59:9 دقائق.وحققت «تسلل» ملك سعيد عتيث سعيد المقعودي الفلاسي المركز الأول للبكار في الشوط الحادي عشر بتوقيت 5:59:2 دقائق.وأحدث «مفجر» لمسلم أحمد حمد المزروعي، دوياً عالياً في الشوط الثاني عشر للجعدان واعتلى الصدارة مسجلاً 5:59:7 دقائق.

واعتلت «الظبي» لمبارك مظفر محمد العامري قمة الشوط الثالث عشر للبكار مسجلة 6:02:3 دقائق،.

وفاز «الشهم» لسالم راشد بالضبيعة الكتبي بصدارة الشوط الرابع عشر للجعدان، مسجلاً 5:57:8 دقائق،.

وحققت «طيف» ملك راشد حمد بالاصلي الشامسي المركز الأول في الشوط الخامس عشر للبكار بزمن 5:57:4 دقائقونال «زهرمان» لحمود سليم مسلم الوهيبي صدارة الشوط السادس عشر للجعدان مسجلاً 5:56:1 دقائق، وهو ثاني أفضل زمن في الفترة الصباحية.وفاز «مخلاب» لحامد محمد سالمين العامري بالشوط الثامن عشر للجعدان، بتوقيت 5:59:3 دقائق.

مطر بن هويدن: متابعة حمدان بن محمد أكبر «ناموس»

قال مطر علي بن هويدن، عضو اتحاد سباقات الهجن، إن مهرجان المرموم التراثي بات يشهد تطوراً سنوياً، ويحصد المزيد من الإنجازات المشرفة بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأضاف بن هويدن أن حضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في اليوم الأول من مهرجان المرموم التراثي 2017، يعطيان دافعاً كبيراً للمشاركين والضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن وجود سموه يعتبر أكبر «ناموس» وتتويج للمشاركين أصحاب الهجن.

وأشاد عضو اتحاد سباقات الهجن بمستوى التنظيم والمجهود الكبير من نادي دبي لسباقات الهجن وفريق العمل في النادي بقيادة علي بن سرود .

علي بن سرود: انطلاقة مثالية

أكد علي بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن انطلاقة مهرجان المرموم التراثي كانت مثالية ورائعة ورادفت التوقعات لهذا الحدث الكبير.

وتوجه المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث كان حضور سموه أكبر دعم للمشاركين.

مظفر العامري: سعيد بالإنجاز الأول لـ «ربشة»

أعرب مظفر محمد العامري، الفائز بأول رموز ختامي المرموم 2017 «كأس الشوط الأول الرئيس من الفترة المسائية «بكار إنتاج»، عن سعادته بالإنجاز الأول لـ «ربشة»، وفخره بحصد العديد من الرموز في الفترة الماضية، المتمثلة في الكؤوس والبندقيات وغيرها، مضيفاً أن سن «الحقايق» متعارف بتميزه ضمن الفئات العمرية في الهجن بالسرعة «سبق»، مضيفاً أن سلالة «ربشة» تعود إلى أمها «مربوشة» وأبيها «نهاب»، وتنحدر من سلالة تتميز بالسبق والإنجازات.

وأهدى العامري، الفوز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أفضل توقيت

حصدت «جمرة» لعبد الله حمد مبخوت العامري، التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية مسجلةً 5:55:7 دقائق، جاء ذلك في الشوط السابع عشر للبكار المفتوح.

وحصد «زعفران» لمطر سلطان مرخان أفضل توقيت في الفترة المسائية في الشوط الثاني للجعدان إنتاج 5:45:4 دقائق.