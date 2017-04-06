منصور بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على دعم الرياضات التراثية

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإنجازات هجن الرئاسة التي حققتها في مهرجان الشيحانية بدولة قطر الشقيقة وختامي الوثبة 2017.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، مساء أمس، بقصر الشاطئ، معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس مركز شؤون السباقات، والفريق العام المشرف على هجن الرئاسة، والمضمرين الحاصلين على الرموز في مهرجاني الوثبة والشيحانية اللذين أقيما في شهر مارس الماضي.

وطالب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان هجن الرئاسة بمواصلة تحقيق الإنجازات وحصد الجوائز، مؤكداً أن السباقات التراثية لها قيمتها التاريخية والاجتماعية العالية لدى أهل المنطقة، ومنوهاً بحرص الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الحفاظ على إرث الآباء والأجداد، وتعزيز مكانة رياضة سباقات الهجن لدى الأجيال الجديدة، وموضحاً أن دعم القيادة الرشيدة وراء إنجازات هجن الرئاسة.

كما استقبل سموه وفد شركة أبوظبي للإعلام، متمثلاً في قناة ياس وصحيفة الاتحاد، المشاركين في التغطية الإعلامية للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن الوثبة 2017.

وكانت هجن الرئاسة قد حلّقت بـ13 رمزاً في المهرجانين، ومن ضمنها سيف الإمارات الذهبي الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جاء عن طريق العاصمة مع المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي.

وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الدور الكبير لمضمري هجن الرئاسة في تحقيق الإنجازات على أرضية ميادين سباقات الهجن، وهنأ المضمرين الحاصلين على الرموز وسيف الإمارات الذهبي، متمنياً لهم التوفيق في المحافل المقبلة، ومشيداً بالدور الإعلامي الكبير لـ«أبوظبي للإعلام»، متمثلةً في قناة ياس وصحيفة الاتحاد، مؤكداً أن الإعلام أحد عناصر النجاح الأساسية للمهرجانات والمحافل الرياضية.