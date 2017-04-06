صراع لقب الموسم يشعل سباق الدراجات المائية

تشهد منافسات سباق الجولة السابعة والختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017 في شاطئ أم سقيم (كايت بيتش) تنافساً شرساً بين المتسابقين من اجل انتزاع ألقاب الموسم في الفئات المختلفة، ويسعى بطلنا الصاعد سلمان يونس العوضي نجم فريق كواترو إلى تحقيق إنجاز شخصي جديد والجمع بين لقبين الأول في منافسات فئة واقف محدود اكسبيرت التي يتصدرها بالعلامة الكاملة من 6 جولات برصيد 360 نقطة والثاني في منافسات فئة واقف ناشئين والتي يقف على صدارتها برصيد 346 نقطة مع منافسة ساخنة من بطلنا سلطان عيسى الحمادي الثاني برصيد 315 نقطة، كما يمتلك بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا نجم فريق سكاي دايف دبي الفرصة للمحافظة على لقبه في فئة الحركات الاستعراضية (فيري ستايل) والتي يتصدرها منفرداً بالعلامة الكاملة وبرصيد 360 نقطة من 6 جولات متقدماً على ابرز منافسيه المتسابق القطري فهد ثاني عبد الله الهاملي.

اللنجاوي والقمة

وفي منافسات جالس ستوك اكسبيرت يسعى بطلنا علي محمد يوسف اللنجاوي إلى الفوز بقمة الترتيب العام حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب العام لهذه الفئة برصيد 295 نقطة خلف المتصدر المتسابق القطري راشد إبراهيم المناعي والذي يمتلك 314 نقطة، وفي باقي الفئات حسم المتسابق القطري سلطان جبر الكواري صراع صدارة فئة جالس ستوك مبتدئين مبكراً من الجولة السادسة حيث يقف وحيداً متربعاً على الصدارة برصيد 348 نقطة وبفارق 61 نقطة كاملة عن اقرب ملاحقيه المتسابق الكويتي زيد إسماعيل حبيب الزيدي صاحب المركز الثاني

صراع فرنسي

وتشهد منافسات فئة واقف محترفين صراعاً فرنسياً خالصاً على قمة الترتيب العام بين البطلين العالميين كامونت لودوفيك متصدر الترتيب العام لهذه الفئة برصيد 319 نقطة ومواطنه ستيفان دوالياك صاحب المركز الثاني برصيد 315 نقطة، ويترقب البطل العالمي المجري كازا جوروجي فوزه الأول بلقب بطولة الإمارات في فئة جالس محترفين حيث يتقدم في الصدارة برصيد 331 نقطة بفارق كبير عن اقرب ملاحقيه حامل اللقب المتسابق الكويتي والبطل العالمي محمد إبراهيم بوربيع والذي يحتل المركز الثاني برصيد 299 نقطة

تجهيزات وبرنامج زمني

من ناحية آخرى، وضعت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خطتها وكافة التجهيزات اللازمة لإنجاح السباق بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين، وتستكمل يوم غد الجمعة إجراءات التسجيل والقيد في مقر النادي بالميناء السياحي إضافة إلى إجراء الفحص الفني اللازم على جميع الدراجات المشاركة على أن يعقد في الفترة المسائية الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين.التجارب الرسميةوستبدأ التجارب الرسمية للسباق صباح السبت المقبل ولمدة ساعة كاملة يعقب ذلك بدء المنافسات على فترتين، صباحية ومسائية في جميع فئات البطولة.

تنظيم

نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، حيث استضاف شاطئ جميرا المفتوح الأولى بينما أقيمت الثانية في بحيرة الممزر لتنتقل البطولة في الجولة الختامية لمكان جديد هو شاطئ أم سقيم (كايت بيتش).