«تحدي كأس بورشة جي تي 3» يصل إلى جولته السادسة

يأمل السائق المقيم في الإمارات بشار مارديني أن يقدم أفضل أداء في فئته في الموسم الثامن من بطولة تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط، ليس فقط في بلوغه منصة تتويج الفئة الفضية، بل أيضاً ليكون بمثابة مصدر إلهام للسائقين المحليين ليشاركوا في المواسم المقبلة من السلسلة.

ووصلت الجولة السادسة من البطولة الأكثر تنافسية واحترافية في سباقات السيارات في المنطقة إلى البحرين في ختام مثير للموسم الذي تم تشكيله من خلال التنافس الوثيق وتطوير جيل جديد من المنافسين المحليين، وكان شحذ المواهب الجديدة من المتسابقين الطموحين هو السمة المميزة للسلسلة التي تستعد لختام موسمها الثامن والذي سيكون مثيراً للحماسة بإقامة سباق داعم لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2017 يومي 15 و16 أبريل الجاري.

ويطمح مارديني للفوز في الفئة الفضية، حيث يحتل حالياً المركز الرابع، إلا أنه يأمل أن يتابع جميع زملائه السائقين من المنطقة تقدمه في الجولة النهائية، وكان التشويق والسباقات وتطوير مهاراته الخاصة حافزاً رئيسياً للسائق المقيم في الإمارات العربية المتحدة وتركت أثراً فيه خلال أول موسم كامل له في هذه السلسلة، بيد أنه يسعى في أن يكون لجهوده معنى أكبر لتطوير رياضة السيارات في المنطقة.

وقبيل ختام الموسم الثامن من بطولة تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط، قال بشار مارديني:«بالتأكيد أريد بلوغ منصة التتويج النهائية هذا العام لأنه سيأتي على رأس موسم مذهل من السباقات، حيث سيكون ذلك كمكافأة على العمل الشاق الذي قام به فريقي. ».