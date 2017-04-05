علي بن سرود: الجميع ينتظر الحدث الكبير

رفع علي بن سرود في بداية المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوجيهاته الكريمة التي كان لها الأثر الكبير في التطور الذي وصلت له سباقات الهجن مما انعكس إيجاباً في المحافظة على رياضة الآباء والأجداد.

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي لرعاية سموه الكريمة للمهرجان التراثي، ومتابعة وحضور سموه للمهرجان ليضيف له الكثير من الاهتمام.

وقال ابن سرود: إن اللقاء يتجدد اليوم في تحفة ميادين الهجن مع مهرجان المرموم الختامي 2017 الذي يعتبر أضخم مهرجانات الهجن وينتظره عشاق السباقات للاستمتاع بالمنافسة القوية والظفر بأغلى الجوائز التي تعتبر الأكبر في أجندة السباقات في الخليج.

ويتميز «ختامي المرموم» من جميع النواحي ابتداء بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مرورا بالناحية التنظيمية في اثنين من أفضل ميادين الهجن «الميدان الذكي»، والكم الكبير والنوعية المميزة للهجن التي يشارك بها أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل على مدار 12 يوما.