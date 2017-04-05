أحمد بن محمد: «المرموم» يعزز التلاحم بين أبناء الخليج

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن التطور الكبير الذي تشهده سباقات الهجن العربية الأصيلة، ما هو إلا نتاج طبيعي للرعاية الكبيرة التي وجدتها هذه الرياضة من جانب الآباء المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ومن بعدهما القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

اهتمام كبير

وأضاف سموه قائلاً: هذه القيادة التي تولي أمر الرياضات التراثية اهتماماً كبيراً قاد لتحقيق منجزات تنموية كبيرة أسهمت في إعلاء تراث الإمارات وصوته والحفاظ على مسيرته التاريخية وتعزيز تفاعل أجيال الحاضر بمفاهيمه، وتولي النهوض بإرث الآباء والأجداد في أرض الإمارات التي هي منبع الأصايل والسلالات المميزة من الهجن.

دور فاعل

وتحدث سموه عن مهرجان المرموم التراثي 2017، وقال: اليوم نحن على مشارف ختام موسم سباقات الهجن الرئيسية، يفتح المرموم أبوابه على مصراعيها، لاحتضان هذا الحدث التراثي الكبير الذي يعد واحداً من أهم المهرجانات التراثية التي تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز التلاحم بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم في مواصلة رياضة الهجن وامتدادها التراثي الناجح لمختلف الحقب التاريخية والأجيال، مما يرسخ معاني وقيم الماضي الأصيل في مجتمع الإمارات في الوقت الحاضر.

ورحب سموه بجميع الضيوف والمشاركين في الحدث، وقال: مرحباً بضيوفنا الكرام على هذه الأرض الطيبة لمشاركتنا هذا الفرح الكبير وهذه المناسبة السعيدة.

11

تقام سباقات القدرة في اليوم الـ11 من مهرجان مرموم التراثي 2017، وستقام في الفترة الصباحية من اليوم نفسه 4 سباقات لمسافة 8 كم لذلل والزمول، منها شوطان لهجن أصحاب السمو الشيوخ وشوطان لهجن أبناء القبائل.

كما تشهد الفترة المسائية الأشواط الـ6 الأغلى في المهرجان بالنسبة لهجن أبناء القبائل، وسيكون التنافس حاضراً بقوة على رموز الكبار الستة، منها سيفان في الأشواط المفتوحة وسيف في شوط الذلل للإنتاج، وشداد في شوط الزمول للإنتاج، وخنجر في شوط الزمول المحليات.

تنافس إعلامي خليجي

تتواجد وسائل الإعلام الخليجية المختلفة في مهرجان المرموم التراثي 2017 لتغطية منافسات وأشواط الختامي طوال أكثر من 12 يوماً، ويحظى الحدث باهتمام إعلامي واسع من القنوات المحلية أبرزها قناتي دبي ريسنج وياس، إضافة إلى عدد من قنوات دول مجلس التعاون الخليجي مثل قناة الياس وقناة البادية وغيرها من القنوات التي تتنافس سنوياً على تغطية المهرجان بشكل مميز.

على جانب آخر، يحرص المركز الإعلامي في نادي دبي لسباقات الهجن على رصد مختلف الأحداث في مهرجان المرموم لحظة بلحظة ونشر تقارير صحفية وتلفزيونية باللغتين الإنجليزية والعربية بصورة يومية، إضافة إلى متابعة السباقات وأحداث القرية التراثية عبر وسائل التواصل المختلفة لنادي دبي لسباقات الهجن.

4

ستطرح رموز الإيذاع الـ 4 لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في الفترة الصباحية من اليوم السادس للمهرجان، والتي ستشهد إقامة شوطين مفتوحين على كأس وبندقية، بجانب 7 أشواط للمحليات سيكون التنافس في اثنين منها على الكأس والبندقية، كما تشهد ذات الفترة إقامة 7 أشواط للمهجنات.