عُرس مهرجانات الهجن ينطلق في المرموم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، تبدأ اليوم فعاليات المهرجان التراثي في المرموم 2017 بمشاركة أكثر من 13 ألف مطية من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تتنافس في 359 شوطاً في سباقات الهجن على مدار 12 يوماً في تحفة ميادين سباقات الهجن.

وأكملت اللجنة المنظمة للمهرجان بقيادة علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن كافة الاستعدادات للمهرجان الذي رصدت له جوائز ضخمة تفوق جوائز الموسم الماضي بعد زيادة 20 شوطا مخصصة للإنتاج، ويرافق المهرجان عدد من الفعاليات من بينها القرية التراثية في جميع أيام المهرجان وتقام فيها سحوبات على مجموعة من الجوائز من بينها سيارة نيسان باترول.

تفاصيل البرنامج

خصصت اللجنة المنظمة من خلال مهرجان المرموم التراثي خمسة وأربعين رمزاً ومائتين وسبعة وتسعين سيارة من أفخم أنواع السيارات، بالإضافة إلى مبالغ نقدية ضخمة، كجوائز في هذا المهرجان الذي سيشهد خلال أيامه الإثني عشر إقامة 359 شوطا بواقع 132 شوطا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و227 شوطاً لهجن أبناء القبائل من بينها 47 شوطاً للإنتاج.

وتتسابق الهجن في سن الحقايق على مدار 65 شوطاً، بينما تشهد سن اللقايا إقامة 78 شوطاً، وتتنافس الجذاع من الهجن العربية الأصيلة على مدار 74 شوطاً، و64 شوطاً للثنايا، بينما ستقام 78 شوطاً في سن الحول والزمول.

وتتنافس الإمبراطوريات الكبرى وهجن أصحاب السمو الشيوخ على ستة عشر رمزاً من خلال مهرجان ختامي المرموم، بينما سيكون تنافس أبناء القبائل على 29 رمزاً.

وتتوزع الرموز بواقع ثمانية عشر كأساً، وسبع عشرة بندقية، بالإضافة إلى الشدادات الثلاثة، وخنجرين، وخمسة سيوف ستطرح في اليومين الأخيرين من السباق بما فيها سيفا الإمارات في الأشواط الرئيسية للزمول المفتوح والحول المفتوح.

35 شوطاً اليوم

وتبدأ سباقات المهرجان بـ 35 شوطاً اليوم مقسمة على الفترتين الصباحية والمسائية مخصصة لسن الحقاقا لهجن أبناء القبائل بواقع 20 شوطاً للفترة الصباحية لمسافة 4 كلم للبكار والجعدان المفتوح و15 شوطاً للفترة المسائية ستكون للإنتاج في نفس السن «الحقاقا» وتم تخصيص جوائز نقدية للأشواط الصباحية فيما خصصت جوائز نقدية وسيارات للفائزين في الفترة المسائية التي تشهد انطلاقتها تنظيم شوطين للرموز حيث يقام الشوط الأول لهذه الفترة على كأس البكار إنتاج وجائزته للأول 150 ألف درهم فيما يقام الشوط الثاني على بندقية الجعدان المفتوح وجائزة الأول 100 ألف درهم وتتفاوت الجوائز لأصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس في شوطي الرموز.

13 سيارة

وخصصت 13 سيارة من فئة الدفع الرباعي للأول في كل شوط من الشوط الثالث حتى الخامس عشر للفترة المسائية بينما خصصت جوائز نقدية متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر في هذه الأشواط تبدأ من 20 ألف درهم وحتى 3 آلاف درهم. وتقام جميع أشواط الفترة المسائية للبكار والجعدان في الإنتاج، ويتوقع مشاركة حوالي 1000 مطية في اليوم الأول خلال فترتي الصباح والمساء، بتواجد معتبر لهجن دول مجلس التعاون.

يومان للحقاقا

وتستمر سباقات أشواط سن الحقاقا على مدار يومين مخصصة جميعها لهجن أبناء القبائل حيث تستكمل غدا بتنظيم 30 شوطا مقسمة بالتساوي على الفترتين الصباحية والمسائية منها شوطان للرموز في الفترة المسائية وترتفع جوائز الفائزين في اليوم الثاني بتخصيص 28 سيارة من فئة الدفع الرباعي بالإضافة للجوائز النقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر.

46 شوطاً في كأس مكتوم بن راشد يوم السبت

تبدأ المنافسات على كأس المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، يوم السبت المقبل لمسافة 5 كلم لسن اللقايا، وخصصت 46 شوطاً لهذا اليوم، منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية و18 في المسائية، ومن ضمنها 7 أشواط للرموز، 3 في الصباح و4 في المساء، وخصص أول 12 شوطاً للإنتاج للبكار والجعدان، وسيكون أول شوطين على كأس البكار المفتوح والبكار محليات، فيما يقام الشوط الثالث على البندقية للجعدان المفتوح، وينال الفائز بالكأس نصف مليون درهم، والفائز بالبندقية 400 ألف درهم.

وخصصت 15 سيارة من فئة الدفع الرباعي للفائزين في الأشواط من الرابع حتى الشوط الثامن عشر، بالإضافة للجوائز النقدية لأصحاب المراكز الأخرى من الثاني حتى العاشر، وفي بقية الأشواط من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين للفترة الصباحية، خصصت جوائز نقدية تتفاوت من الأول حتى العاشر، وتستمر منافسات كأس المغفور له، الشيخ مكتوم بن راشد، في الفترة المسائية يوم السبت، بإقامة 18 شوطاً، من بينها 4 أشواط للرموز، شوطان على كأسي البكار المفتوح والبكار المحليات، وجائزة الأول نصف مليون درهم، وشوطان على بندقية الجعدان المفتوح، وبندقية الجعدان المحليات، وجائزة الأول 400 ألف درهم، وهناك جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس.

وتم تخصيص 14 سيارة من فئة الدفع الرباعي لأبطال الأشواط من الخامس حتى الثامن عشر، مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر.

هجن الشيوخ

وتنطلق منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، اعتباراً من الأحد المقبل في سن اللقايا، حيث تقام 32 شوطاً لمسافة 5 كلم، مقسمة بالتساوي على فترتي الصباح والمساء، وتشهد الفترة المسائية 4 أشواط للرموز على كأس المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، على كأسين للبكار المفتوح والبكار محليات، وجائزة الأول نصف مليون درهم، وبندقيتين للجعدان المفتوح والجعدان محليات، وجائزة الأول نصف مليون درهم، كما خصصت جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس في أشواط الرموز.

وخصصت 12 سيارة من فئة الدفع الرباعي للفائزين الأوائل في الأشواط من الخامس حتى السادس عشر، بالإضافة لجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، كما خصصت للفترة الصباحية 16 سيارة فئة دفع رباعي للأوائل في كل شوط مع الجوائز النقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر.

سباق

تتواصل أشواط سباقات القدرة في نسخة هذا العام بتنظيم 4 سباقات في اليوم الختامي خلال الفترة الصباحية لمسافة 11 كلم في سن الذلل والزمول لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ورصدت جوائز قيمة من سيارات فخمة وجوائز نقدية وتقام جميع الأشواط للذلل والزمول المفتوح.

مزاد مختبر الجزيرة الجمعة

يقام يوم الجمعة 7 أبريل الحالي مزاد مزاد مختبر الجزيرة للفطامين في نادي دبي لسباقات الهجن على هامش المهرجان الختامي وحددت اللجنة المنظمة شروط المزاد وهي الحصول على رقم للمزايدة من اللجنة المنظمة

وتقديم شيك مفتوح القيمة للجنة المزاد وتبدأ قيمة المزاد للمطية البكرة من 30000 والقعود 20000 وقيمة المزايدة خمسة آلاف درهم ،وفي حالة وصول قيمة المطية 100000 درهم تضاعف قيمة المزايدة 10000 درهم وعلى الشاري تسليم الشيك بقيمة المطية للنادي بعد الشراء في اليوم نفسه وجميع الجمال المشاركة يجب نقلها خارج مكان تنظيم المزاد من قبل الملاك بعد انتهاء المزاد خلال مدة أقصاها 12 ساعة٫ وفي حالة التخلف يتحمل المالك كافة مصاريف نقل وإيواء الجمل.