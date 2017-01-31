محمد فرح غاضب من قرار ترامب

عبر العدّاء البريطاني، والبطل الأوليمبي في سباقات ألعاب القوى لمسافة 5000 و10 آلاف متر، «محمد فرح»، عن غضبه الشديد لقرار الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» بحظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة، واصفًا القرار بـ«الجاهل المتعصب».

و قال «فرح»، في بيان له على حسابه الرسمي على « فيس بوك» «في الأول من يناير هذا العام جعلت مني الملكة البريطانية فارسًا، وفي 27 يناير جعلني الرئيس دونالد ترامب غريبًا».

وأضاف: «لقد رُحب بي في بريطانيا قادمًا من الصومال وأنا ذو ثماني سنوات، وأُعطيت الفرصة للنجاح وتم استيعاب أحلامي، لقد شعرت بالفخر لأنني مثلت بلدي وأحرزت له الميداليات، إن قصتي مثال على ثمرة انتهاج سياسات الرحمة والتفهم وليست سياسات الكُره والإقصاء».